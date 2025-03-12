BİM'den FİLE hamlesi! Ayrı bir şirket haline getiriliyor
BİM, gıda perakendeciliği sektöründe faaliyet gösteren FİLE markasını bağımsız bir yapıya kavuşturmak için harekete geçti. Şirket, FİLE’nin ayrı bir anonim şirket olarak faaliyet göstermesi amacıyla kuruluş işlemlerine başladı. Yeni şirketin tamamı BİM'e ait olacak ve 250.000 TL sermaye ile kurulacak.
BİM, bünyesindeki FİLE markasının bağımsız bir şirket olarak faaliyet gösterebilmesi amacıyla anonim şirket kurulması yönünde adım attı.
Kuruluş süreci başlatıldı
Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, gıda perakendeciliği sektöründe faaliyet gösteren FİLE'nin, mevcut organizasyon yapısından ayrılarak bağımsız bir şirket haline getirilmesi için kuruluş sürecinin başlatıldığı bildirildi.
Yeni şirketin tamamı BİM'e ait olacak ve başlangıç sermayesi 250.000 TL olarak belirlendi.