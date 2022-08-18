Bimed, 200 milyon TL'lik yatırımla ithalatı azaltacak

İmam GÜNEŞ

Kablo rakorları ve medikal sektöründe 40 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Bimed, İstanbul ve Romanya’daki fabrikalarının yanına üçüncü fabrikasını da eklemeye hazırlanıyor. 2023 yılında faaliyete girecek olan yeni fabrika İstanbul Hadımköy’de olacak. Medikal sektöründe de şırınga ve akciğer hastaları için inhaler üreten şirket, yıllık 2 milyon adetlik üretimini 20 milyon adete çıkarak 2 yılda 15 milyon Euro’luk ithalatın önünü kesmeyi planlıyor.

Şirketin yeni dönem hedefleri hakkında bilgi veren Bimed Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, şirketin ihracat rakamının toplam ciroya oranının bu sene sonu itibariyle yüzde 85’i geçeceğini belirtti. 70 ülkeye ihracat yaptıklarını kaydeden Mertöz, yılsonunu yaklaşık 50 milyon Euro ciroyla kapatmayı hedeflediklerini söyledi. İhracatın büyük bir kısmını Avrupa'ya gerçekleştirdiklerini aktaran Mertöz, “Batı Avrupa ülkeleri önde olmasına rağmen bunun yanında ABD, Avustralya gibi okyanus aşırı ülkelere de ciddi ihracatımız var. Rusya’da fırsat yakaladık. Bu pazarda bu yıl yüzde 50 büyüme bekliyoruz. Romanya’daki fabrikamız Avrupa üssümüz gibi. Oraya da 2023’te ek yatırım yapacağız” ifadelerini kullandı.

Elektrikli araçta büyük fırsat

Otomotiv sektörü ile de yakından ilgilendiklerini ve elektrikli otomobiller için tahliye valfleri üreteceklerini ifade eden Mertöz, “Birçok firmaya kendi tasarımımız olan hava tahliye valfi üretiyoruz. Elektrikli araçlardaki bataryalarda, gaz birikiminden oluşan havanın zarar vermemesi için kullanılan tahliye valfini de biz üreteceğiz. Renault’a ürün veriyoruz. Ford Trucks ile elektrikli araç için görüşmelere başladık. Ar-Ge çalışmalarını artırdık. 2030’da araçların yarısının elektrikli olması bekleniyor. Bu trendi yakalarsak 2-3 kat büyürüz” dedi.

Akciğer hastaları için yerli üretim yapıyor

Tek kullanımlık estetik amaçlı özel şırıngaları Türkiye’de yüzde 100 yerli sermayeyle üreten en büyük üretici olduklarının altını çizen Mertöz, şöyle devam etti: “Ayrıca, bir akciğer hastası olarak, akciğer hastalarının kullandığı inhaler ürünleri çok önem verdiğim bir ürün grubumuz. Türkiye’de 9 milyon akciğer hastası var. Bugün yılda 2 milyon adet üretiyoruz. 20 milyon adet üretim yaparak Türkiye ihtiyacının yarısını karşılamak istiyoruz. 2 yıl için 15 milyon Euro’luk ithalatı kesmeyi planlıyoruz. Bu konuda da büyük bir mesafe kat ettik. Yeni bir inhaler cihazının otomatik makinalarını ve kalıbını tamamladık. Üretimine önümüzdeki günlerde başlama planımız var. Buradaki yatırımımız Ar-Ge masrafları hariç 1 milyon Euro’yu geçti.”

Üçüncü fabrikayla istihdam yüzde 10 artacak

İstanbul Beylikdüzü ve Romanya’da birer fabrika ile faaliyet gösterdiklerini belirten Bimed Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, Hadımköy’de yeni bir fabrika daha inşa ettiklerini ve önümüzdeki sene mevcut fabrikada sadece rakor imalatının yapılacağını söyledi. Bu fabrika ile mevcut kapasiteyi de ciddi oranda artıracaklarını ifade eden Mertöz, yatırım için sadece inşaata 160 milyon TL harcadıklarını belirterek, makine ve ekipman yatırımıyla tutarın 200 milyon TL’yi aşacağını kaydetti. Şirket bünyesinde toplam 630 kişinin çalıştığını belirten Mertöz, yeni fabrika yatırımıyla istihdamı yüzde 10 artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.