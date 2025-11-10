BİM’in net kârı dokuz ayda yüzde 39 geriledi

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BİMAS), 01 Ocak – 30 Eylül 2025 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirket, söz konusu dönemde 11 milyar 252 milyon 907 bin TL net kâr elde etti. BİM, geçen yılın aynı döneminde 18 milyar 467 milyon 128 bin TL kâr açıklamıştı. Böylece şirketin net kârı yıllık bazda yüzde 39 azaldı.

2025’in üçüncü çeyreğinde ise şirketin net kârı 5 milyar 274 milyon 725 bin TL olarak gerçekleşti.

Açıklanan bilançoya göre BİM’in hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarken, özkaynakları da çeyreklik bazda yüzde 4 yükseldi.