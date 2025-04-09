Hamide HANGÜL

Sektördeki ge­lişmeleri değerlendiren Bim­ser’in CEO’su Murat Atıcı, dünyada çok büyük bir bilişim pazarı bulunduğunu belirte­rek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Dünyadaki toplam ekonomik büyüklüğün yüzde 5’ini oluşturan bir pazardan bahsediyoruz. Bu pazarın yüz­de 44’ünü ABD, yüzde 28’ini Avrupa, yüzde 22’sini de Asya pasifik ülkeleri oluşturuyor. Dünyada yapay zeka teknolo­jisi geliştiren şirket sayısı da 70 bine ulaştı. Türkiye’de bu rakam 1.195… Yani Türkiye’de de yapay zekaya ciddi bir yatı­rım var” dedi.

Hibe ve destekler var

Yazılımda ürün ve servis ihracatı hakkında bilgi veren Atıcı, burada da ABD, Avrupa bölgesi, Hindistan ve Çin’in öne çıktığını söyleyerek, söz­lerini şöyle sürdürdü: “Örne­ğin Hindistan 2023 yılında 193 milyar dolar bilişim tek­nolojisi ihracatı yapmış. Hin­distan modelinde yazılım ala­nında hizmet bazlı bir açılım görüyoruz. Büyük şirketlere fason üretim yapıyorlar. 2024 tahmini verilerine göre 4 fir­ma 10 milyar dolar üstünde yıllık gelire ulaşmış durumda.

Bunlardan sadece birisinin 30 milyar mertebesinde olduğu­nu görüyoruz. Bize daha yakın başka bir örnek olarak Polon­ya’nın 2024 yüksek teknoloji ihracatı 40 milyar dolara yak­laşmış durumda. Polonya dev­let olarak son 20 yıldır tekno­loji yatırımlarını destekleme­ye devam ediyor. Türkiye’de uygulanan Teknoloji Gelişim Bölgelerine benzer Endüstri ve Teknoloji parkları var. Ver­gi avantajlarının yanında dev­letin sunduğu Ar-Ge hibe des­tekleri de bulunuyor.”

Bacasız sanayi oldu

Türkiye’nin teknoloji ihra­catçısı bir ülke olma konu­sunda potansiyelinin yük­sek olduğuna dikkat çeken Murat Atıcı, bilişim ve yazı­lımın bacasız sanayi olduğu­nu belirterek, sözlerini şöy­le sürdürdü: “Türkiye bunu savunma sanayiinde başar­dı, yazılımda da potansiye­limiz var. Türkiye, teknolo­ji ihracatı yapmalı. Ve bunu da yazılım ile yapmalı. Yazı­lımın kaynağı insan. Kabili­yetli mühendisler gerekiyor ki Türkiye bu açıdan olduk­ça zengin bir ülke...

İhracatın yeni lideri yazılım ve bilişim olabilir. 4,8 milyar dolarlık sektör ihracatının yüzde 90’ı yazılımdan geldi, yapmamız gereken bunu 10 milyar do­ların üzerine çıkarmak. Nü­fusumuz genç ve konuya il­gili.Odaklanmamız gere­ken iki alan ürünleşmek ve markalaşmak… Büyük bili­şim firmaları bunu yapıyor. Böylece bu firmalarda çalı­şan başına düşen gelirin yıl­lık birkaç yüz bin dolara ka­dar çıktığını görüyoruz. Tür­kiye’de bu 30 – 40 bin dolar civarında. Markalı ürünler­le bunu en az ikiye üçe katla­mamız gerekiyor” dedi.

Halka arz için teşvik önemli

Şirket rakamları hakkında da bilgi veren Murat Atıcı, şirketin gelirlerinde ihracatın payının ise yüzde 15 civarında olduğunu söyledi. Atıcı, “200 çalışanımız var. Bimser ürünleri dünyada 1 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmış durumda. 3 yıl içinde ciro içindeki ihracat oranını yüzde 30’lara, 5 yıl içinde de yüzde 50’ye çıkarmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Kocaeli ve Marmara üniversitelerinde bulunan Teknopark ofislerinde ürünlerini geliştirdiklerini belirten Atıcı, bu ürünleri 30’dan fazla ülkede yer alan 2 bin 500 müşterilerine sunduklarını söyledi.

Gelecek hedefleri arasında ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki ofislerini güçlendirme planları olduğunu, önümüzdeki dönemde başka ülkeleri de yatırım alanları içine alacaklarını, ürünlerini de yapay zeka teknolojileri ile zenginleştirme konusuna odaklanacaklarını açıkladı. Orta vadede halka arz planları olduğundan da bahseden Atıcı, “Bu konuda devletin teknoloji şirketlerine teşviklerinin olması önemli” diye konuştu.