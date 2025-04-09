Bimser’in CEO’su Murat Atıcı: Teknolojide markalaşarak 10 milyar dolar ihracatı aşmalıyız
Ülkelerin gücüne güç katan ve uluslararası arenada rekabet üstünlüğü sağlayan yazılım ve bilişim sektörü hızlı büyüyor. Dünyada bilişim ve iletişim teknolojisi pazar büyüklüğü yüzde 8’lik büyüme ile 2024 yılında 5 trilyon dolara ulaştı. 1 trilyon dolar hacme ulaşan yazılım sektörü yüzde 14 büyüme, 2023 yılında 150 milyar dolar büyüklüğe sahip olan yapay zeka pazarı ise 2024’de yüzde 20 büyüme hızı ile dikkat çekti.
Hamide HANGÜL
Sektördeki gelişmeleri değerlendiren Bimser’in CEO’su Murat Atıcı, dünyada çok büyük bir bilişim pazarı bulunduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Dünyadaki toplam ekonomik büyüklüğün yüzde 5’ini oluşturan bir pazardan bahsediyoruz. Bu pazarın yüzde 44’ünü ABD, yüzde 28’ini Avrupa, yüzde 22’sini de Asya pasifik ülkeleri oluşturuyor. Dünyada yapay zeka teknolojisi geliştiren şirket sayısı da 70 bine ulaştı. Türkiye’de bu rakam 1.195… Yani Türkiye’de de yapay zekaya ciddi bir yatırım var” dedi.
Hibe ve destekler var
Yazılımda ürün ve servis ihracatı hakkında bilgi veren Atıcı, burada da ABD, Avrupa bölgesi, Hindistan ve Çin’in öne çıktığını söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Örneğin Hindistan 2023 yılında 193 milyar dolar bilişim teknolojisi ihracatı yapmış. Hindistan modelinde yazılım alanında hizmet bazlı bir açılım görüyoruz. Büyük şirketlere fason üretim yapıyorlar. 2024 tahmini verilerine göre 4 firma 10 milyar dolar üstünde yıllık gelire ulaşmış durumda.
Bunlardan sadece birisinin 30 milyar mertebesinde olduğunu görüyoruz. Bize daha yakın başka bir örnek olarak Polonya’nın 2024 yüksek teknoloji ihracatı 40 milyar dolara yaklaşmış durumda. Polonya devlet olarak son 20 yıldır teknoloji yatırımlarını desteklemeye devam ediyor. Türkiye’de uygulanan Teknoloji Gelişim Bölgelerine benzer Endüstri ve Teknoloji parkları var. Vergi avantajlarının yanında devletin sunduğu Ar-Ge hibe destekleri de bulunuyor.”
Bacasız sanayi oldu
Türkiye’nin teknoloji ihracatçısı bir ülke olma konusunda potansiyelinin yüksek olduğuna dikkat çeken Murat Atıcı, bilişim ve yazılımın bacasız sanayi olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye bunu savunma sanayiinde başardı, yazılımda da potansiyelimiz var. Türkiye, teknoloji ihracatı yapmalı. Ve bunu da yazılım ile yapmalı. Yazılımın kaynağı insan. Kabiliyetli mühendisler gerekiyor ki Türkiye bu açıdan oldukça zengin bir ülke...
İhracatın yeni lideri yazılım ve bilişim olabilir. 4,8 milyar dolarlık sektör ihracatının yüzde 90’ı yazılımdan geldi, yapmamız gereken bunu 10 milyar doların üzerine çıkarmak. Nüfusumuz genç ve konuya ilgili.Odaklanmamız gereken iki alan ürünleşmek ve markalaşmak… Büyük bilişim firmaları bunu yapıyor. Böylece bu firmalarda çalışan başına düşen gelirin yıllık birkaç yüz bin dolara kadar çıktığını görüyoruz. Türkiye’de bu 30 – 40 bin dolar civarında. Markalı ürünlerle bunu en az ikiye üçe katlamamız gerekiyor” dedi.
Halka arz için teşvik önemli
Şirket rakamları hakkında da bilgi veren Murat Atıcı, şirketin gelirlerinde ihracatın payının ise yüzde 15 civarında olduğunu söyledi. Atıcı, “200 çalışanımız var. Bimser ürünleri dünyada 1 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmış durumda. 3 yıl içinde ciro içindeki ihracat oranını yüzde 30’lara, 5 yıl içinde de yüzde 50’ye çıkarmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Kocaeli ve Marmara üniversitelerinde bulunan Teknopark ofislerinde ürünlerini geliştirdiklerini belirten Atıcı, bu ürünleri 30’dan fazla ülkede yer alan 2 bin 500 müşterilerine sunduklarını söyledi.
Gelecek hedefleri arasında ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki ofislerini güçlendirme planları olduğunu, önümüzdeki dönemde başka ülkeleri de yatırım alanları içine alacaklarını, ürünlerini de yapay zeka teknolojileri ile zenginleştirme konusuna odaklanacaklarını açıkladı. Orta vadede halka arz planları olduğundan da bahseden Atıcı, “Bu konuda devletin teknoloji şirketlerine teşviklerinin olması önemli” diye konuştu.