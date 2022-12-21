Binance, Dijital Ticaret Odası'na katıldı

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Binance'in Kamu İlişkileri Başkanı Joanne Kubba, "Hızlı gelişen bu endüstrinin ve karmaşık mevzuat ortamının merkezinde bulunan bir kuruluş olarak; karar alıcılar, düzenleyiciler ve Dijital Ticaret Odası gibi endüstri grupları ile işbirliği içerisinde çalışmayı bir gereksinim olarak görüyoruz. Yapılacak düzenlemeler, daha önceden de paylaştığımız, kullanıcıların güvenliğini garanti altına almayı hedefleyen; kripto ve blokzinciri için uygulanması gerekli mevzuatların geliştirilmesi vizyonumuzun sürdürülebilir gelişimine yardımcı olmak açısından hayati önem taşıyor" dedi.

"Oda, blok zincir teknolojisi politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında lider konumundadır" ifadelerini kullanan Kubba, "Oda ile çalışarak hep beraber uzun vadeli çözümler üretmek ve Web3 ile global ekonominin yeni çağını başlatmak için oldukça heyecanlıyız" diye konuştu.

"Blok zinciri teknolojisi finansın geleceğidir" diyen Dijital Ticaret Odası Kamu İlişkileri Başkanı Blain Rethmeier ise "Üyelerimiz, kendilerini daha kuvvetli ve kapsayıcı bir finansal sistem oluşturmaya adamış lider kuruluşları temsil etmektedir. Bu gelişen ekosistemin her kesim tarafından kabul gören lideri olan Binance'in aramıza katılmasından ve önümüzdeki dönemde İdari Komitemize sağlayacağı katkılardan dolayı oldukça heyecan duyuyoruz" açıklamasını yaptı.

Binance; Dijital Ticaret Odası, ekibi ve üyeleriyle yakından çalışarak, sektörü eğitecek ve farkındalık yaratacak; endüstriyi en çok etkileyen sorunlara çözümler getirecek. Araştırmalar, çalışma grupları ve yuvarlak masa aktiviteleri vasıtasıyla karar alıcılar ve düzenleyiciler ile bir araya gelmeyi planlayan Binance, bu kapsamda toplum ve kullanıcılara fayda sağlayacak politikaların oluşmasına yardımcı olacak.

Oda'nın İdari Komitesi kurumun önceliklerini ve stratejilerini belirliyor. Blok zinciri endüstrisini temsil eden dünyanın ilk ve en büyük topluluğu olarak, Oda'nın misyonu dijital varlıkların ve blokzincir tabanlı teknolojilerin kullanımı ve benimsenmesini destekliyor. Oda, eğitim ve farkındalık yaratma yoluyla, mevzuat kuruluşları, karar alıcılar ve de endüstri ile yakın işbirliği sayesinde yenilikçilik, yeni iş sahaları yaratma ve yatırımı tetikleyecek yasal-mevzuata uygun bir ortam oluşturmayı amaçlıyor.