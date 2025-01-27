Binance TR Teknolojide Kadın Akademisi’nde hedef 2025 sonunda 2 bin 25 kadına ulaşmak

Deprem bölgesi öncelikli olmak üzere tüm Türkiye’de genç kadınların kripto varlık ve blok zincir ekosistemine girişini desteklemek ve teknoloji alanındaki işgücüne katılımını artırmak amacıyla faaliyet gösteren Akademi’nin online ve fiziki eğitimlerinden bugüne kadar 54 ilden 1000’e yakın kadın yararlandı. Yeni hedef bu sayıyı 2025 sonunda 2.025’e çıkarmak.

Detaylı bilgi almak ve başvuruda bulunmak için https://forms.gle/S79wyXv9Ve3WZ8my9 adresinden web sitesi ziyaret edilebilir.

Kripto ve blok zincir gibi yenilikçi teknolojilerin hızla büyüdüğü ve geliştiği bir dönemde, Binance TR'nin sunduğu bu program, kripto varlıklarla ilgilenen her yaştan kadını sektöre dahil ederek, finansın ve teknolojinin geleceğinin şekillenmesinde önemli bir rol oynuyor. UNESCO'nun hazırladığı en son Bilim Raporu'na göre, STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) alanlarında, kadınlar çalışanların üçte birinden daha azını temsil ediyor; bu oran, yapay zekâ gibi yeni alanlara bakıldığında ise yüzde 22'ye kadar düşüyor. Raporun ortaya koyduğu bulgular, eşitlik için harekete geçmenin aciliyetini ve gerekliliğini vurguluyor.

Binance TR, kripto ve blok zincir teknolojilerinin sunduğu fırsatları herkes için daha erişilebilir hale getirerek finansal özgürlüğü artırmayı hedefliyor. Binance TR Teknolojide Kadın Akademisi de Türkiye sathında kadınlara kripto varlık alanında liderlik yolunu açarak sektörün daha kapsayıcı ve eşitlikçi bir yapıya kavuşmasına katkı sağlıyor.

Yüzde 94 üniversite mezunu ama çoğunluğu işsiz

Akademinin bugüne kadar verdiği eğitimlerden bugüne kadar yararlananlarla ilgili istatistikler bu konudaki ihtiyacı da gözler önüne seriyor:

* Akademi eğitimlerinden online’da yararlananların oranı yüzde 69 oldu. yüzde 31 ise fiziki eğitimlere katıldı.

* Katılımcıların yüzde 27’si İstanbul’dan gelirken, deprem bölgesinden katılımın oranı yüzde 40’a ulaştı.

* Toplamda ise Türkiye’nin 54 ilinden katılım gerçekleşti.

* Eğitim alan kadınların yüzde 78'i 20-29 yaş aralığında, yüzde 22'si ise 30 yaş ve üzerinde olması gençlerin sektöre olan merakını teyit etti.

* Programa katılan kadınların yüzde 77'si iş gücüne dahil değilken, yüzde 23'ü çeşitli sektörlerde aktif olarak çalışmaktaydı.

* Ayrıca katılımcıların yüzde 94’ünü üniversite mezunlarının oluşturması, ancak çoğunluğun işgücüne dahil olmaması da dikkat çekti.

Binance Turkey Pazarlama Direktörü Harika Eldoğan, bu programla ilgili olarak şunları söyledi: “Binance TR’de değerimizin temel bileşenleri, çeşitlilik, eşitlik ve alçakgönüllülük. Hızla gelişen sektörde, sadece finansal teknolojiye katkı sağlamak değil, aynı zamanda engelleri yıkıp daha fazla çeşitlilik ve kapsayıcılığın yolunu açmak için Teknolojide Kadın Derneği’nin desteği ile kadınları önceliklendirdik.” Eldoğan, kripto varlıkların dönüştürücü potansiyeline dikkat çekerek, “Kripto varlıklar, finansal hizmetlere erişimi daha adil ve kapsayıcı hale getiriyor; cinsiyet, coğrafi konum veya kişisel geçmiş fark etmeksizin herkese özerklik sağlıyor ve kendi finansal kararlarını alma imkânı sunuyor” dedi.

“Bu nedenle, Binance TR Teknolojide Kadın Akademisi gibi girişimler, kripto varlık ve blokzinciri gibi dönüştürücü sektörlerde çok önemli bir rol oynuyor. Kadınların bu genç sektöre katılımı, ekosistemin daha eşitlikçi ve kapsayıcı bir temelle şekillenmesine olanak tanıyor. Akademi, sadece kadınların teknolojiye katılımını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda kadın girişimcilerden oluşan dinamik bir ekosistem oluşturuyor.”

Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney ise akademinin misyonu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Teknolojide Kadın Derneği olarak Binance TR Teknolojide Kadın Akademisi ile bugüne kadar yaklaşık bin kadına Web3, Blok zinciri, NFT, yapay zekâ ve kripto alanlarında eğitimler verdik. Hatay'da gerçekleştirdiğimiz ilk fiziksel eğitimimizin ardından son olarak Ocak ayı başında Gaziantep'te 150 kadına daha ileri düzeyde eğitimler sunduk. Özellikle deprem bölgesindeki girişimci kadınların ve üniversiteli genç kızların bu alanlara olan yüksek ilgisi ve potansiyeli bizi oldukça heyecanlandırdı. Eğitime katılan uzmanlarımız, katılımcılarımıza dijital cüzdan açma süreçlerinde birebir destek vererek onların dijital dünyada ilk adımlarını atmalarına öncülük etti. Yerel yönetimler ve derneklerle işbirliği yaparak bu süreci daha kapsayıcı bir şekilde yürütme konusunda kararlıyız. Binance TR işbirliğiyle Anadolu’nun farklı şehirlerinde daha çok fiziksel etkinlik ve eğitim düzenleyerek, kadınlarımızın geleceğin finans dünyasında güçlü bir yer edinmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Akademi, blockchain, yapay zekâ, NFT’ler, finansal okuryazarlık ve siber güvenlik gibi alanlarda derinlemesine eğitimler sunarak, katılımcılarına kripto ve blok zincir ekosisteminde güçlü bir altyapı kazandırmayı amaçlıyor. Ayrıca, “İlham Verenler Serisi” ile katılımcılar, sektörü şekillendiren kadın mentorlarla buluşarak ilham alıyor. Kripto dünyasında sevilen Filiz Abla ve Kamile Uray gibi kendi başarı hikayelerini inşa eden kadınların deneyimleri, öğrencilerin cesaretini ve özgüvenini artırarak, teknoloji ve girişimcilik alanında daha aktif bir rol almalarını teşvik ediyor.