BinBin, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da hizmet verecek

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BinBin, Arnavutluk Tiran'da, mikro mobilite ve çevrecilik ilkelerini bir araya getirerek bu alandaki dönüşümün öncüsü olmayı hedefliyor. BinBin, Tiran'da başlangıçta 500 adet e-scooter ile hizmete başlayacak ve kullanıcılarının ihtiyaçlarına cevap vererek özelleştirilmiş ulaşım çözümleri sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 1000 Yatırımlar Holding AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Abdik, beşinci ülkeye hizmet etmekten büyük bir heyecan duyduklarını belirtti.

Abdik, 1 milyonluk nüfusuyla Tiran'da sürdürülebilir ve erişilebilir ulaşımın hizmet sağlayıcısı olmaktan gurur duyduklarını aktararak, "Mikro mobilite alanında sunduğumuz yenilikçi çözümlerle, Avrupa'nın diğer büyük şehirlerinde daha temiz ve yaşanabilir bir geleceğe katkıda bulunuyor olmak bizleri heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk pazarına girmelerinin, uluslararası alandaki büyüme stratejilerinin önemli bir parçası olduğuna dikkati çeken Abdik, "Arnavutluk pazarına girmemiz sürdürülebilir ve yenilikçi ulaşım çözümlerimizi daha geniş bir kitleye ulaştırma hedefimizde büyük bir adımı temsil etmektedir. BinBin olarak, Arnavutluk halkına çevreci ve ekonomik ulaşım seçenekleri sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

4 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veriliyor

Yüzde 100 Türk sermayesiyle 2019'da kurulan, 5 ülke ve 17 farklı şehirde faaliyet gösteren BinBin, 25 bin üzerinde e-scooter ile 4 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veriyor.

BinBin, mikro mobilite alanında sağladığı çevreci ve yenilikçi ulaşım çözümleriyle şehir trafiğini azaltıp hava kalitesini korurken, karbon emisyonunu da önemli ölçüde azaltıyor. Bu sayede, BinBin kullanıcıları şehirlerini daha temiz ve yaşanabilir kılmaya yardımcı olurken, çevreye de önemli katkı sağlıyor.