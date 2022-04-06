BinBin, hizmet verdiği şehir sayısını 13’e çıkardı

Sürdürülebilir bir ulaşım için alternatif çözümler sunan BinBin, Türkiye geneli hizmet ağını büyütmeye devam ediyor. Halihazırda İstanbul, Konya, Kayseri, Antalya, Samsun, Eskişehir, İzmir, Adana, Kocaeli, Diyarbakır, Bursa ve Trabzon’da kullanıcılara scooter hizmeti sunan BinBin, Gaziantep’te de hizmet vermeye başladı. Bugün itibarıyla Türkiye genelinde 1,5 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan BinBin, Gaziantep’te ilk haftaya özel açılış ücretini kaldırdı.

Yatırımlarına devam edecek

Gaziantep’te hizmete başlamalarına ilişkin açıklama yapan BinBin CEO’su Kadir Abdik, “Hizmet verdiğimiz 13’üncü şehir olarak Gaziantep ile buluşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Mikromobilite alanında çevreci ve sürdürülebilir ulaşım alternatiflerini daha çok şehir ve kullanıcı ile buluşturmak için çok sıkı çalışıyoruz.” dedi.

Nisan 2021’de çıkan elektrikli scooter (e-scooter) yönetmeliğiyle yetki belgesi alan ilk şirket olduklarını belirten Abdik, bu yılın sonunda 30’u aşkın ilde olma hedefiyle yatırımlara devam edeceklerini bildirdi.