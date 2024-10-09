BinBin’in halka arzı başarıyla tamamlandı
Yenilikçi ve sürdürülebilir bir ulaşım alternatifi sunan BinBin, 3-4 Ekim tarihlerinde gerçekleşen halka arz sürecini başarıyla tamamladı. Halka arza 2,2 milyar TL tutarında talep geldi.
Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri AŞ payları bugün Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlıyor. Yurt dışına açılan ilk Türk mikromobilite şirketi BinBin’in halka arz süreci başarıyla sonuçlandı. Bulls Yatırım liderliğinde, 3-4 Ekim 2024 tarihlerinde pay başına 91,85 TL sabit fiyatla gerçekleşen halka arzın toplam büyüklüğü 1 milyar 561 milyon 450 bin TL oldu. Halka arz sonrası halka açıklık oranı ise yüzde 15,18 olarak gerçekleşti.
Borsa İstanbul'un paylaştığı verilere göre; halka arzda toplam filtre edilmemiş veriler baz alındığında 281 bin 468 adet emir ile satışa sunulan adedin 1,40 katına tekabül eden 23 milyon 873 bin 972 adet nominal değerli paylar için 2 milyar 192 milyon 824 bin 328,20 TL tutarlı talep geldi. Dağıtım sonucunda 278 bin 910 adet yatırımcıya 17 milyon TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirildi.
“Tüm yatırımcılarımıza teşekkür ederiz”
Yatırımcıların ilgisinden gurur duyduklarını belirten BinBin Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Abdik, “Yatırımcılarımızı BinBin’in büyüme yolculuğuna ortak etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Milyonlarca müşterimizin desteğine, yüzbinlerce yatırımcının gücünü de ekledik. BinBin, çevreci ulaşım anlayışını Türkiye'de ve Avrupa’da uygulama konusunda öncü olmayı ve büyüyen mikro-mobilite pazarından daha fazla pay almayı istiyoruz. BinBin mobil uygulamamızı geliştirerek ulaşımın Super App’i olmayı hedefliyoruz. Müşterilerimiz için keyifli ve sürdürülebilir ulaşım fırsatları sağlarken, yeni ortaklarımız için daha fazla değer üretmeyi amaçlıyoruz. BinBin’in geleceğine inanan ve güvenen tüm yatırımcılarımıza teşekkür ederiz” dedi.
BinBin payları Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlıyor
Borsa İstanbul’dan KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
“Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri AŞ’nin (Şirket) sermayesini temsil eden 112 milyon TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi’nin 8’inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 17 milyon TL nominal değerli Şirket payları 09/10/2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar’da 91,85 TL baz fiyat, “BINBN.E” kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1 milyon TL olarak belirlenmiştir. ‘