BinBin’in halka arzı başarıyla tamamlandı

Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Tek­nolojileri AŞ payları bugün Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlıyor. Yurt dışına açılan ilk Türk mik­romobilite şirketi BinBin’in hal­ka arz süreci başarıyla sonuçlan­dı. Bulls Yatırım liderliğinde, 3-4 Ekim 2024 tarihlerinde pay başı­na 91,85 TL sabit fiyatla gerçek­leşen halka arzın toplam büyük­lüğü 1 milyar 561 milyon 450 bin TL oldu. Halka arz sonrası halka açıklık oranı ise yüzde 15,18 ola­rak gerçekleşti.

Borsa İstanbul'un paylaştığı verilere göre; halka arzda toplam filtre edilmemiş veriler baz alın­dığında 281 bin 468 adet emir ile satışa sunulan adedin 1,40 katı­na tekabül eden 23 milyon 873 bin 972 adet nominal değerli paylar için 2 milyar 192 milyon 824 bin 328,20 TL tutarlı talep geldi. Dağıtım sonucunda 278 bin 910 adet yatırımcıya 17 mil­yon TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirildi.

“Tüm yatırımcılarımıza teşekkür ederiz”

Yatırımcıların ilgisinden gu­rur duyduklarını belirten Bin­Bin Yönetim Kurulu Üyesi Ka­dir Abdik, “Yatırımcılarımızı BinBin’in büyüme yolculuğuna ortak etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Milyonlarca müşte­rimizin desteğine, yüzbinlerce yatırımcının gücünü de ekledik. BinBin, çevreci ulaşım anlayışı­nı Türkiye'de ve Avrupa’da uygu­lama konusunda öncü olmayı ve büyüyen mikro-mobilite paza­rından daha fazla pay almayı is­tiyoruz. BinBin mobil uygulama­mızı geliştirerek ulaşımın Super App’i olmayı hedefliyoruz. Müş­terilerimiz için keyifli ve sürdü­rülebilir ulaşım fırsatları sağlar­ken, yeni ortaklarımız için daha fazla değer üretmeyi amaçlıyo­ruz. BinBin’in geleceğine inanan ve güvenen tüm yatırımcılarımı­za teşekkür ederiz” dedi.

BinBin payları Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlıyor

Borsa İstanbul’dan KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri AŞ’nin (Şirket) sermayesini temsil eden 112 milyon TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi’nin 8’inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 17 milyon TL nominal değerli Şirket payları 09/10/2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar’da 91,85 TL baz fiyat, “BINBN.E” kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1 milyon TL olarak belirlenmiştir. ‘