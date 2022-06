Binomo, kullanıcıları iPhone ödüllü yarışmaya davet ediyor

Takip Et

Küçük bir e-ticaret mağazası açarak el yapımı ürünler satmak, stoksuz perakende adı verilen yöntemle satışa başlamak, online kurslar oluşturmak, YouTube kanalı açıp yayın yapmak ya da alım-satım işlemleriyle ek gelir elde etmek, “side hustle” kavramının en yaygın örnekleri arasında sayılıyor. Yarışma fırsatlarını değerlendirerek hem kendilerini geliştirmeyi, hem de ek kaynaklara ulaşmayı tercih edenlerin sayısı da hızla artıyor. Bu olgudan hareket eden ve her yıl 300’ü aşkın turnuvaya ev sahipliği yapan online ticaret platformu Binomo, iTrade adında, 6 kişiye iPhone 13 hediye edeceği yeni bir yarışma düzenliyor.

iPhone 13 ödüllü online ticaret yarışması

iTrade, 16-22 Haziran ve 23-29 Haziran olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. İlk aşamanın kazananları 23 Haziran’da, ikinci aşamanın galipleri ise 1 Temmuz’da duyurulacak. Haziran ayı boyunca Binomo’ya üye olan kullanıcılar, otomatik olarak yarışmanın katılımcıları arasında sayılacak. Katılımcıların gerçek hesaplarıyla her gün 90 TL tutarında 20 işlem yapması, rekabet şanslarını artıracak. Yarışma sonunda toplam 6 kişi iPhone 13 ile ödüllendirilecek. iTrade ticaret yarışmasının Binomo’nun finansal okuryazarlığa ve topluluğun gelişimine verdiği önemle kesiştiğini ifade eden Binomo Türkiye İş Geliştirme Direktörü Latif Özdemir, “Binomo iTrade, kullanıcıların finansal yetkinliklerini ve piyasalara dair bilgilerini yapıcı bir rekabet ortamında test etmelerine olanak tanıyor. Kullanıcılar yarışma süresince hem ek gelir elde etme, hem de yepyeni bir telefona sahip olma şansı yakalıyor” diye konuştu.

Binomo iTrade’e kimler katılabilir?

Binomo’nun kazanan kullanıcılarla, platforma üye olurken belirttikleri bilgiler aracılığıya iletişim kuracağını ifade eden Binomo İş Geliştirme Direktörü Latif Özdemir, “Binomo'da kullanıcıların bilgilerini sanal bir sermayeyle, risk almadan test edebilecekleri demo üyelik modeli de bulunuyor. Fakat iTrade'e katılmak için gerçek hesap kullanmak gerekiyor. 90 TL'ye karşılık gelen 5 dolar ya da 5 euro gibi meblağlarla yarışma süresi boyunca her gün 20 işlem yapan katılımcılar, hediyeye daha çok yaklaşıyor. Şanslarını artırmak isteyenler, her iki aşamada da yarışabiliyor. Her gün 1 milyona yakın kişinin kullandığı Binomo’ya üye olmak ve gerçek hesap modeline geçmek, yarışmanın katılımcısı olmaya yetiyor. Yarışmaya ilişkin ayrıntılara Binomo internet sitesinden erişilebiliyor” ifadelerini kullandı.

Binomo nedir, güvenli midir?

Kullanıcılar, 133 ülkede faaliyet gösteren platforma ilişkin “Binomo nedir?”, “Binomo güvenli midir?”, “Binomo oyun mudur?” “Binomo nasıl oynanır?” gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Oyun olmayan ve gerçek para kullanılarak işlem yapılan Binomo, dünya çapında her gün 1 milyona yakın ziyaretçinin kullandığı bir online ticaret platformu olarak öne çıkıyor. Uluslararası Finansal Komisyon’un A kategoride üyesi olan ve 2014’ten bu yana kesintisiz faaliyet gösteren Binomo, bu yönüyle müşterilerine hizmet kalitesini, ilişkilerin şeffaflığını, tarafsız ve bağımsız bir anlaşmazlık çözümü kuruluşu tarafından sağlanacak korumayı garanti ediyor. Popüler uygulama marketlerinden indirilerek mobil cihazlarda kullanılabilen online ticaret platformu, canlı destek altyapısı ve 100’ü aşkın makalesiyle kullanıcıların tüm sorularına yanıt veriyor. Doğru stratejiler izlendiğinde ek gelir elde etmeye yarayan bir yan uğraş olarak görülen Binomo, gerçek parayla işlem yapıldığından risklerin her zaman mevcut olduğunu da hatırlatıyor.

(ADVERTORIAL)