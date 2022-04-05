Binovist, KOBİ’leri ROBOKOBİ ile destekliyor

Bilişim, inovasyon, İstanbul üçlemesinden aldığı ismiyle Binovist, 10 yıldır müşteri yönetim teknolojileri, CRM çözümleri alanında ürün ve hizmet sağlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yerinde Ar-Ge Merkezi niteliği verilmiş olan firma, KOBİ’lere yönelik yeni ürünlerde geliştiriyor.

Binovist Genel Müdürü Engin Alan, “Kurumsal firmalarda global CRM çözümü Microsoft Dynamics ürünü ile hizmet sağlarken, büyüklerle rekabet gücünü artırmak isteyen ve belirli bir bütçe ile hareket etmeye çalışan KOBİ ölçekli firmalarda bulut tabanlı CRM çözümü ROBOKOBİ ile destek veriyoruz. CRM danışmanlığı kapsamında satışta aktivite takibi, fırsattan teklife, siparişten sözleşmeye satış yönetimi, satış kotaları ve hedeflerin ölçümlenmesi gibi süreçleri yazılımlarla destekliyoruz. Müşteri hizmetleri alanında ise farklı kanallardan müşteri taleplerinin ve şikâyetlerinin alınması, çözüme kavuşturulması ve memnuniyet ölçümü gibi fonksiyonlar için de yazılım ve danışmanlık hizmeti sağlıyoruz.” şeklinde konuştu.

CRM sistemi KVKK ve ETK uyumlu

Türkiye başta olmak üzere Azerbaycan, Kıbrıs ve yakın Avrupa ülkelerinde de faaliyet gösterdiklerini kaydeden Alan, “Tüm dünyada GDPR olarak konumlanan kişisel verilere dönük hukuki düzenlemeler, ülkemizde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile karşımıza çıkıyor. KOBİ ve büyük kurumsal işletmeler müşteri verisinin mahremiyetine önem göstermek ve beraberinde yasal koruma altına alınan bu verileri kontrollü olarak toplamak, yönetmek ve işlemek durumunda. Binovist, CRM sistemini KVKK ve ETK uyumlu şekilde kurgulayarak, müşterilerine sunuyor.” diye konuştu.

Geçmişte üniversiteler ile yaptığımız işbirliklerini pandemi döneminde dijital eğitimler ile sürdürdüklerini ifade eden Alan, teknik eğitimler vererek sektöre bilişim uzmanı gençlerin yetiştirilmesine katkı sağladıklarını kaydetti.

Eğitim alanında da yatırımlar yapacak

Büyük rakipleri karşısında pazarda önemli pay sahibi olmayı arzulayan fakat teknolojik maliyetleri de önemseyen KOBİ’ler için yerli CRM çözümü ROBOKOBİ ile müşteri merkezli tüm süreçleri yapılandırdıklarını anlatan Engin Alan, şunları kaydetti: “Erişilebilir fiyat ve kolay kullanım ile adaptasyon sürecini de avantaja dönüştürüyoruz. Yazılım süreçlerini destekleyen Ar-Ge çalışmalarımızın başında müşteri segmentasyonu çözümleri ve sektörler özelinde geliştirdiğimiz CRM çözümleri geliyor. Bununla birlikte yeni bir eğitim markası ile yakın zamanda teknolojik gelişime uyum sağlamayı kolaylaştıran bir dizi eğitimi de hizmete açacağız.”