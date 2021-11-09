BioNTech’ten 3,21 milyar euro net kâr

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, 2021'in üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirketin temmuz-eylül dönemindeki net kârı, net gelirlerindeki yükselişle 3 milyar 211 milyon avroya ulaştı. BioNTech, geçen yılın aynı döneminde 210 milyon euro zarar açıklamıştı.

Şirketin yılın ilk ocak-eylül döneminde karı da 7 milyar 126,3 milyon euroya ulaştı. Şirket, 2020 yılının anı döneminde 351,7 milyon euro zarar açıklamıştı.

BioNTech'in, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde 67,5 milyon euro seviyesindeki toplam gelirleri 2021'in üçüncü çeyreğinde 6 milyar 87 milyon euroya çıktı.

Şirketin geçen yılın ocak-eylül döneminde 136,9 milyon euro olan toplam gelirleri de bu yılın aynı döneminde 13 milyar 444 milyon euroya ulaştı.

BioNTech, bu yıl yapılan toplam 2,5 milyar dozluk COVID-19 aşısı tedarik sözleşmelerinden de 16-17 milyar euroluk gelir öngördü. Şirket, ağustosta bu yıl için 15,9 milyar euroluk bir gelir tahmininde bulunmuştu.

Şirketin üçüncü çeyrekte hisse başına karı da yıllık 0,88 eurodan 12,35 euroya yükseldi. Beklenti hisse başına karın 10,54 euro olması yönündeydi.

BioNTech, aşı üretiminde ortağı Pfizer ile birlikte şimdiye kadar 152’nin üzerinde ülkeye 2 milyar dozun üzerinde COVID-19 aşısı tedarik etti.

Öte yandan, ABD merkezli Pfizer’da, geçen hafta, COVID-19 aşısı tedarik sözleşmelerinden 2021’de 36 milyar dolar ve 2022'de ise 29 milyar dolar gelir öngörmüştü.