BioTRend Enerji, halka arza hazırlanıyor

28 Ağustos 2020

Doğanlar Yatırım Holding'in, iştiraki olan ve yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren BioTRend Enerji AŞ’yi halka arz etmeye hazırlandığı bildirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Holding çatısı altında faaliyet gösteren enerji grubunun yakın vade stratejisi, organik ve inorganik büyüme modelinin benimsenmesi suretiyle portföy değerinin arttırılması, sektöründe lider işletmelerden birisi haline gelinmesi, çevreci enerji üretimi modellerinin geliştirilmesi ve bu süreci takiben bugün tüm çalışmaları son hız sürdürülen halka arz çalışmalarının tamamlanarak işlemlerin başlatılması." ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre, Türkiye’nin önde gelen yenilenebilir enerji üretim firmalarından biri olan BioTRend Enerji, bugün yurt genelinde evsel atığın yaklaşık yüzde 25'ini işler hale getiriyor. Enerji alanında portföy büyüklüğü ise yaklaşık 120 MW olan şirket, Türkiye genelinde 15 farklı bölgede atık gazından elektrik üretimi yapan ve katı atık bertaraf tesislerini işleten bir portföy ile hizmet veriyor.

2012 yılında teknolojik bir üretim ve uygulama merkezi olarak kurulan BioTRend Enerji, alternatif enerji üretimi konusunda da çözümler sunuyor. Türkiye genelinde biyokütle, evsel katı atık ayrıştırma, gazlaştırma - yakma ve ATY üretimi, biyometanizasyon, atık sahası işletimi, biyokütle yakma tesisi ve atık ısı tesisleri ile ilgili yatırımları bulunan firma, enerji ihtiyacını çevreci kaynaklardan sağlayarak çöpgazı, biyokütle, atıktan türetilmiş yakıt kaynaklarını enerjiye dönüştürüyor.

185 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılıyor

Açıklamada, Türkiye’de yenilenebilir kaynaklarından enerji üretimi yapan BioTRend Enerji, 120 bin 450 MW yıllık üretim kapasitesine ulaşarak yurt genelinde 185 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılıyor. Gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmalarıyla da yenilikçi teknolojiler geliştirip atık yönetimine yeni bir perspektif getirmeye ve Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu çevreci enerji üretimine yatırımlar yapmaya devam eden BioTRend, bünyesinde katı atık bertaraf ve enerji üretim santralleriyle yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekanizması kapsamında elektrik satışı yapıyor.