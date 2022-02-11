Biotrend Enerji, satışlarını yüzde 74 artırdı

Doğanlar Holding iştiraklerinden Biotrend Enerji, 2021 yılsonu rakamlarını açıkladı. Buna göre, Biotrend Enerji, 2021 yılında önceki yılın aynı dönemine göre toplam konsolide net satışlarını 74 artışla 428 milyon liraya çıkardı. 2021 yılsonu brüt karı 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 82 artarak 123 milyon TL’ye, konsolide FAVÖK rakamı ise yüzde 72 artışla 141 milyon TL’ye ulaştı.

Brüt kâr marjını yüzde 28’den yüzde 29’a yükselten Biotrend Enerji, aynı zamanda FAVÖK marjını da koruyarak iki dönemde de yüzde 33 oranında FAVÖK marjı gerçekleştirdi. Biotrend Enerji, aktif büyüklüğünü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 124 artarak 1,8 milyar TL’ye yükseltti. Kurulu gücünü geçen yıla göre yüzde 57 oranında artırarak 87,62 Mwe kurulu güce ulaşan Biotrend Enerji, 11 ilde devam eden yatırımları ile birlikte toplam 18 tesise ulaştı.

Biotrend Enerji CEO’su Osman Nuri Vardı, “2021 yılını büyüme ve karlılık yılı olarak kapatarak, yüzde 74 oranında net satışlarda büyüme ve yüzde 82 oranında brüt kar artışı sağladık. Yatırımın en yüksek olduğu zamanlarda bile brüt kar elde etmeyi başardık. 2022 yılında da daha fazla çalışarak hem yatırımlarımızı artıracağız hem de çevreye, istihdama ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz. 2022 yılında, karbon satışlarımızın da başlamasını planlıyoruz.” dedi.