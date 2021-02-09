Biotrend Enerji'nin halka arz sürecinde ilk adım atıldı

Doğanlar Holding'in iştiraki Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları AŞ’nin halka arzı konusunda başlatılan çalışmalar sürüyor. Sürecin ilk adımı olarak konsorsiyum eş liderleri Deniz Yatırım Menkul Kıymetler AŞ ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ ile halka arza ilişkin yetkilendirme sözleşmesi imzalandı.

Biotrend Enerji'den yapılan açıklamaya göre şirket, Türkiye genelinde işlettiği 15 farklı tesiste, evsel atıkların ayrıştırılmasıyla elde edilen gaz sayesinde, evsel atıkların yaklaşık yüzde 25'ini işliyor. Bu işlemler sırasında, küresel ısınmayla birlikte azalan yer üstü ve yeraltı su kaynaklarının, çöpten kaynaklanan sızıntı suları ile kontaminasyonu engelleniyor ve modern arıtma tesislerinde doğaya güvenli dönüşümü sağlanıyor. Modern tesislerde, hammaddesi yurtdışından ithal edilen geri dönüşümlü malzemelerin ayrıştırılmasıyla ülke ekonomisine katma değer yaratılıyor. Organik atıklardan üretilen kompost malzemeye dönüştürülürken motorların atık ısısı ile ısıtılan seralarda ise domates yetiştiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Biotrend Enerji ile yenilenebilir enerji alanında yarattıkları farkı, daha fazla kişiye duyurma şansı yakalayacak olmanın heyecanı içerisinde olduklarını söyledi. Sürdürülebilir bir dünya için en önemli adımlardan birinin yenilenebilir enerji kaynakları olduğunu belirten Doğan, "Bu alanda yaptığımız yeni yatırımlarla toplumun geleceğine ve sağlığına da yatırım yapıyoruz. Kurulduğumuz ilk günden itibaren yenilikçi teknolojiler ve atık yönetimine yeni bir perspektiften bakmayı ilke edindik. Bu şekilde, yenilenebilir enerji üretim alanında portföyümüzü her yeni dönemde biraz daha genişletiyoruz.” dedi.