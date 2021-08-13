Biotrend, hisse satışı için EBRD ile görüşüyor

Biotrend, şirketin dolaylı yönetimine sahip olan Doğan Yatırım Holding'in azınlık hisselerin satışı için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile görüştüğünü açıkladı

Biotrend, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, şirketin dolaylı olarak yönetim hakimiyetine sahip ortağı Doğanlar Yatırım Holding’in şirketin çıkarılmış sermayesinin yüzde 10’nun altındaki azınlık bölümünü oluşturan payların Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’na (EBRD) satılmasıyla ilgili görüşmeler yaptığını bildirdi.