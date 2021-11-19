Biotrend iştiraki Maven Tarım’dan cam sera yatırımı

Biotrend iştiraki Maven Tarım, örtü altı tarım faaliyeti gerçekleştirmek amacıyla cam sera yatırımı gerçekleştirecek.

Biotrend’ten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin yüzde 100 iştiraki olan Maven Tarım Seracılık ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından, Sivas'ta bulunan ve mülkiyeti kendisine ait olan 54 bin metrekare arazi üzerinde, örtü altı tarım faaliyeti gerçekleştirmek amacıyla, cam sera yatırımına kararı aldı.

Yatırımın 55 milyon liraya mal olması bekleniyor

Kurulacak olan tesiste son teknolojiyle topraksız tarım teknikleri kullanarak, yıllık yaklaşık 2 bin 500 ton salkım domates üretmesi planlanıyor. Gerçekleştirilecek yatırımın yaklaşık olarak 55 milyon liraya mal olması ve 2022 yılı Haziran ayında tamamlanması öngürülüyor. Yatırım için 22 Kasım 2021'de temel atma töreni düzenlenecek.

Açıklamada "Şirketimizin iştiraklerinden Nov Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından işletilen, Sivas Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf sahasında oluşan metan gazından elektrik üretimi sırasında, gaz motorlarının ortaya çıkardığı egzoz atık ısısı ve ceket ısısını kullanarak ısınacak olan cam sera, tamamen temiz enerji kullanarak üretim gerçekleştirerek bu özelliği ile de sektörde farkındalık oluşturacaktır.” ifadelerine yer verildi.