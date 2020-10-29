Biotrend'i yabancı ortakla halka arz edecek

29 Ekim 2020

Çiğdem YÜCESOY SUBAŞI

Mobilya, inşaat, enerji ve perakende sektöründe faaliyet gösteren Doğanlar Yatırım Holding, bu yılı 1.4 milyar lira ciro ve 2 bin 200 kişilik istihdamla kapatacak. Doğtaş ve Kelebek markalarıyla mobilya sektöründe yatırımlarına devam eden holding, 2021 yılında enerji sektörünün ön planda olduğu bir büyüme hedefliyor.

Holding, yıllık 120 MW üretim kapasitesi olan BioTrend’i halka açmak üzere hazırlıklara başladı. Aracı kuruluşlarla görüşmeler yürüttüklerini söyleyen Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, “2020 yılı bilançosu çıktıktan sonra halka arza hazır olacaklarını söyledi. Nisan ayında borsada olma planı yaptıklarını belirten Doğan, halka açılmadan önce yabancı ortaklığı gündeme alacaklarını söyledi. Doğan, “Halka arz öncesi şirketin hisselerinin bir kısmını yabancılara satma planımız var. Yabancı ortaklı bir yapıyla yatırımcıların karşısına daha güçlü çıkacağız” dedi.

“2021’de sektörün lideri olacağız”

Türkiye genelinde 15 farklı bölgede atık gazından elektrik üretimi yapan BioTrend, evsel atığın yaklaşık yüzde 25’ini işler hale getiriyor. 185 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayan şirketin sektörde önemli bir büyüklüğe ulaştığını belirten Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biyoenerjide halen sektörün en büyük ikinci şirketiyiz. 2021’de ise birinci sırada yer alarak lider olacağız. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirlerin yüzde 100’ünü şirkete kaynak olarak aktaracağız. Yeni kaynakla enerji alanında şirket satın almaları yapacağız. Bu şekilde portföyümüzü büyüteceğiz.”

Şirketin büyüme stratejisi Türkiye ile sınırlı değil. Yurtdışı pazarlar da projeksiyona dahil edilmiş durumda. Hedefte ise Afrika ve Balkanlar var. Çalışmaların pandemi nedeniyle aksadığını söyleyen Doğan, “Enerji ve inşaat için Senegal’i Türkiye’den sonra gelişebileceğimiz ikinci ülke ilan etmiştik. İki ayrı proje için teklif vermiştik. Ancak pandemi nedeniyle teklif süreci ilerleyemedi. Şimdi yeniden süreci hızlandırıyoruz. Önümüzdeki yıl hem inşaat hem de enerjide projelerimize başlayacağız.”

Kosova’nın çöpüne talip

Holding, odağına aldığı enerjide önemli bir atılıma hazırlanıyor. 2012 yılında yenilenebilir enerji üretim alanında faaliyet göstermeye başlayan holding, çevreci kaynaklarla üretim yapıyor.

Çöpgazı, biyokütle, atıktan türetilmiş yakıt kaynakları üretim için kullanılıyor. Bu kaynakların dünyada en yoğun bulunduğu bölgeleri takibe aldıklarını söyleyen Doğan, “Karadağ’ın orman atıklarına ve Kosova’nın çöpüne talibiz” dedi.