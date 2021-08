Bir Adım Sağlık, sağlık hizmetlerini eve taşıyor

Bir Adım Sağlık ile evde doktor hizmeti, eve bağlı ya da evde hizmet almayı tercih eden kişilere, mesleki uzmanlık, beceri ve en son tıbbi teknolojiyi yüksek etik değerlerle birleştirerek sunuluyor.



Bir Adım Sağlık’ın ana misyonu, eve bağlı veya evde hizmet almayı tercih eden hastanın ve hasta bakımını üstlenen kişilerin hayat kalitesini artırmak. Bir Adım Sağlık doktorları en modern tıbbi gelişmeleri, özel olarak evde bakım hastalarına sunmak konusunda uzman. Teşhis ve tedavi süreci evinizin sıcaklığında en güncel, modern, kapsamlı, şefkatli biçimde sağlanıyor. Evde doktor hizmeti gereksiz hastane yatışlarının, acil servis başvurularının, ambulansla transferlerin önüne geçerek kişilerin tıbbi durumlarında bir zorunluluk bulunmuyorsa evlerinde kalmalarına olanak tanıyor. Sağlıklarına evlerinin sıcaklığı ve güveni içinde kavuşmalarını sağlıyor.



Bin 600’den fazla laboratuvar işlemi yapılabiliyor



Bir Adım Sağlık ile evinizin sıcaklığında ziyaret eden uzman hekimler alanlarıyla ilgili teşhis ve tedavileri düzenleyip ev ortamında yapılabilecek olan tıbbi testleri ve girişimleri uygulayabiliyorlar. Tıbbi durumunuzun gerektirmesi halinde düzenli ziyaretlerle hastalıklarınızın kontrol ve takibini yapıyorlar.



Evde ultrason veya doppler ihtiyacınız olduğunda alanının uzman hekimleri modern taşınabilir cihazlar ile birlikte evinizin huzuru içinde tıbbi görüntülemenizi yapabiliyor. Görüntüleme raporunuzu hızla size ve doktorunuza dijital ortamda ulaştırıyor.



Durumunuzu takip eden bir ya da birden fazla hekiminiz olması durumunda evde bakım doktorumuz, sağlık durumunuzu, muayene bulgularınızı, tetkik ve görüntüleme sonuçlarınızı takiplerinizi yürüten hekiminize eş zamanlı raporluyor. Yine takip eden hekimin önerilerini alarak bunların doğru biçimde uygulanabilmesi için gerekli organizasyonu yapıyor.

Sağlık çalışanlarının oluşturduğu yepyeni bir çerçevenin adı



Pozitera Group Kurucusu Birol Şengel “20 yılı aşkın deneyimiyle sağlık için atılan her adımda, sağlığı adı gibi bilenlerden destek almanız için profesyonel sağlık çalışanlarının oluşturduğu yepyeni bir çerçeve oluşturduk “Siz nereye sağlık oraya” mottosuyla sağlık sektörüne yeni bir bakış açısı getirerek size özel, güvenli ve konforlu bir sağlık danışmanlığı ve sağlık hizmeti sunmayı hedefledik, sağlığın korunması ve sürdürülmesi aşamalarında siz ve aileniz için yaşamınızın her döneminde ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarınızda yanınızda olmak önceliğimiz” diyor.



“Şeffaflık ve hesap verilebilir hizmet önceliğimiz”



Tüm hizmetlerini etik ve ahlaki kurallar ile sürdürdüklerini özellikle vurgulayan Birol Şengel “Hasta ve hasta yakını haklarının korunması ve sağlanması önceliğimizdir. Şeffaf ve hesap verebilir iş akış süreçleri ile hizmet sunmak temel prensiplerimizdir. Çalışanlarımıza takip edilebilir, şeffaf kariyer olanakları sunmayı ve gelişimlerini desteklemeyi sorumluluğumuz olarak değerlendiriyoruz” dedi.



Uzun süredir üzerinde çalıştığımız, dijital teknolojinin imkanlarını kullanarak hem hizmet talep etmeyi hem de hizmet alırken ihtiyacınız olan her bilgiye ulaşabilmeyi kolaylaştıran Hasta Bilgi Yönetim Sistemimiz ile tüm süreçlerimizi dijital ortamlara aktarıyoruz. Cep telefonlarınıza indirerek kullanabileceğiniz mobil uygulamamız sizlere tüm hizmetlerimize ve kişisel kayıtlarınıza kolayca ulaşma imkanı sunuyor. Ayrıca mobil uygulamamız ve www.biradimsaglik.com üzerinden ulaşılabilen alanlarımızla, uzmanlarımızla online bilgi alışverişi, online muayene gibi hizmetleri sunarken sağlıkla ilgili alanlardaki söyleşilerle toplumsal farkındalığa katkı sağlayabilmeyi amaçlıyoruz.



Bununla birlikte 444 1 577 numarasından ulaşılabilen ve 7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla çalışılan güçlü bir çağrı merkezi altyapısı oluşturduk. Bu sayede hem uzmanlarımız hem de hizmet alanlarımız için sürekli ve sürdürülebilir hizmet felsefemizi güçlendirmeyi amaçladık.



“Kişi ve kurumların memnuniyetini ön planda tutuyoruz”



Kullanıcılara özel hazırlanan hizmet paketleri ve alanının profesyoneli iş ortaklarıyla bireysel veya kurumsal ihtiyaçlara yönelik her türlü sağlık hizmetini uzman ve deneyimli kadrolarıyla Bir Adım Sağlık aracılığıyla ulaştırdıklarının altını çizen Şengel “Bir Adım Sağlık’ olarak; sektördeki tecrübe ve uzmanlığımızla hem iş ortağı sağlık profesyonellerimizin hem de sağlık hizmeti sunduğumuz kişi ve kurumların memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Zamanın ve kaynakların doğru kullanılmasını sağlamak adına ihtiyacınıza yönelik kaliteli ve konforlu sağlık hizmetini sürdürülebilir standartlarda sunmak için çalışıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.