Bir dönem sona erdi! MNG Kargo artık DHL eCommerce adıyla faaliyet gösterecek

Türkiye'nin önde gelen kargo şirketlerinden MNG Kargo, 2023 yılında DHL Group tarafından satın alınmasının ardından kurumsal dönüşüm sürecine girdi. Şirketin tüm faaliyetleri artık DHL eCommerce markası altında sürdürülecek.

Şirketin adı, logosu ve kurumsal renkleri değiştirildi

DHL Group'un e-ticaret lojistiği alanındaki uzman iştiraki DHL eCommerce tarafından yönetilecek olan bu entegrasyon kapsamında, MNG Kargo'nun kurumsal kimliği tamamen yenilendi. Şirketin adının yanı sıra logosu ve kurumsal renkleri de değiştirildi.

Marka dönüşüm süreci doğrultusunda Türkiye genelindeki kargo şubelerinde tabela değişiklikleri başlatılırken, MNG Kargo'nun resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları da DHL eCommerce olarak güncellendi.