Birkenstock, 4 milyar euroluk devir savaşının ortasında

Otoyol hizmetleri şirketi Moto'dan lüks saatçi Breitling'e kadar düzinelerce şirketin sahibi olan özel sermaye şirketi CVC Capital Partners, Louis Vuitton ve Christian Dior'un sahibi olduğu bir özel sermaye şirketi olan L Catterton ile Birkenstock'un çoğunluk hissesini satın almak için yarışıyor.

Markaları Asya'ya taşıma konusundaki uzmanlığı ve moda piyasası hakkındaki bilgisi nedeniyle tercih edilen teklif sahibi olsa da L Catterton’ın teklifini henüz tamamlamadığı belirtiliyor. LVMH. L Catterton halihazırda Ganni, Seafolly ve Pepe Jeans gibi moda markalarına sahip.

1774 yılında Langen-Bergheim'da ayakkabıcı Johann Adam Birkenstock tarafından kurulan şirket, ilk fabrikasını 1925'te operasyona almıştı. Hala kurucunun torunları Alex ve Christian Birkenstock kardeşlere ait olan şirket, tüm ayakkabılarını Almanya'da üretmeye devam ediyor. Birkenstock kardeşler, Çin ve Hindistan da dahil olmak üzere yeni pazarlarda genişlemeyi sürdürmeye çalışırken geçen yılın sonlarında yeni yatırım aramaya başlamıştı.