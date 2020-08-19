Birlas, Birlas Garage hizmet noktaları kuruyor

19 Ağustos 2020

Yakup Sabancı’nın 1990 yılında Bridgestone lastik bayi olarak kurduğu Birlas Motorsporları Otomotiv, Birlas Garage çatısı altında Türkiye genelinde 50 servis noktası ile anlaştı. Birlas Garage temsilcileri 50’ye yakın noktada otomobil ve motosikletlere lastik değişiminden, kaporta boya bakımı ve hasar tamirine kadar geniş bir yelpazede hizmet verecek. Birlas Garage hizmet noktası sayısının bu yıl sonunda 50'ye, 2021 sonunda ise 100’e ulaşması ön görülüyor.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen bayi adaylarıyla birlikte İstanbul’da biraraya gelen Birlas yönetimi, hedeflerini paylaştı. Toplantıya Aksigorta, Kale Balata, Yavuzsan Fren Diskleri, Lubex Motor Yağları gibi iş ortakları ile birlikte 50’ye yakın servis katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını geçekleştiren Birlas Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Sabancı, mart ayında planlanan buluşmanın pandemi nedeniyle bugün gerçekleştirildiğini söyledi. Konuşmasında otomotivde önemli bir birikime sahip olduklarına dikkat çeken Sabancı, "Bunu işlerimize yansıtmak, birlikte işlerimizi büyümek istiyoruz. Verimli işbirlikleri oluşturmak için buradayız. Birlas Garage’ı Türkiye’de birçok şehirde oluşturmak hedefindeyiz.” dedi.

"Herkesin kazanacağı bir yapı oluşturmak istiyoruz"

Birlas Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Demirdağ da, uzun yıllardır devam eden uluslararası markaların temsilciliği, mekanik bakım hizmeti, filolara lastik temini gibi konularda oluşan birikimle Birlas Garage’ın doğduğunu; ardından bunu yaygın hale getirmek için çalışmaların başladığını söyledi. Şirket olarak alınan kararla birlikte farklı bir dönemin başladığını kaydeden Demirdağ, “Müşteri var, Türkiye’nin farklı şehirlerinde hizmet veren bağımsız servisler var, şimdi biz bu birikimi Birlas çatısı altında güçlü bir işbirliği ile yeni bir sayfaya taşımak istiyoruz. Bu anlamda güvenle geleceğe bakıyoruz. Herkesin kazanacağı bir yapı oluşturmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.