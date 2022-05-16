Birleşik Ödeme, 3 yılda yüzde 300 büyüdü

Ödenmiş sermayesini geçtiğimiz aylarda 89 milyon TL’ye çıkartarak elektronik para şirketleri arasında ödenmiş sermaye olarak en yüksek şirket konumuna gelen Birleşik Ödeme, son 3 yılda yüzde 300 büyüme kaydetti.

2020 yılında Finberg’ten aldığı yatırımın yanı sıra 2021 yılında da Oyak Portföy Girişim Sermayesi Fonları’ndan aldığı yatırım ile hızlı bir şekilde büyümeye devam eden şirket, 2021 yılında işlem ve müşteri sayısını iki katına çıkardı. Personel sayısını da üç katlayan Birleşik Ödeme, bu yıl da yüzde 100’ün üzerinde bir büyüme ile yılı kapatmayı hedefliyor.

Sosyal yardımı finans teknolojileri ile bir araya getirdi

Geçen yıl Ar-Ge ekiplerinin tamamen yerli kaynak ve Türk mühendisler ile geliştirdiği Paysafe ürünü ile nakit paranın dijitalleşmesini sağladıklarını dile getiren Birleşik Ödeme Tahsilat Ürünleri Kıdemli Direktörü Bülent Layık, şöyle devam etti: “Nöbetçi Transfer ürünümüz ise birkaç yıl önce bankalar arası 7/24 para transferini sağlayan ilk ürün olarak konumlanmıştı. Dijital Cüzdanlar kategorisinde içinde birkaç milyon müşteri barındıran uygulamaları cüzdanlara çevirmeye başladık, aynı zamanda birçok kurumsal firmaya farklı uygulamaları için dijital cüzdan platformu sağlıyoruz. Dijital cüzdan hizmetimizi ‘Fintech as a Service’ olarak müşterilerimize veriyoruz. Dijital cüzdan hizmeti sunmak isteyen lisansı olmayan, yeterli teknik altyapısı olmayan kurumlara gerekli tüm altyapı ve danışmanlık hizmetini sunuyoruz. Sosyal inovasyon anlamında ise Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yürüttüğümüz Başkent Kart projesi birçok ödül aldı ve sosyal yardımı finans teknolojileri ile bir araya getirerek kullanıldıkça sosyal yardım fonuna destek sağlayan bir sistem kurmuş olduk.”

Ödeme sistemlerinin yeni teknolojilerle birlikte hızlı bir gelişim içerisinde olduğunu kaydeden Bülent Layık, özellikle pandeminin dijital dönüşümü bu alanda oldukça hızlandırdığını söyledi. Hem işletmelerin ödeme alma yöntemlerini hem de müşterilerin ödeme yapabilme biçimlerinde ciddi değişiklik olduğunu ifade eden Layık, “Özellikle tüketiciler, en hızlı ve güvenilir şekilde kullandıkları elektronik cihazlar üzerinden ödeme yapmak istemektedir. Tek tıkla ödeme ve temassız ödeme gibi yöntemler tüketiciler tarafından yoğun bir şekilde kullanılmaya devam edecek. Bu doğrultuda özellikle giyilebilir teknolojiler üzerinden ciddi teknolojik gelişmeler yaşanacağını öngörüyoruz” yorumunda bulundu.

Yıl sonuna kadar en az 10 ülkede hizmet vermeyi planlıyor

Uluslararası alanda yaptıkları iş birliklerinin yanı sıra yakın zamanda Azerbaycan ve Romanya ofisleri açtıklarını kaydeden Layık, “Önümüzdeki dönem açacağımız yurt dışı ofislerimiz ile operasyonlarımızı bölgesel olarak yayarak, sermaye gücümüz ile etki alanımızı maksimuma çıkaracağız. Fintech sektöründe bölgesel bir güç haline gelerek, unicorn olma hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz. 2022 sonu itibarıyla en az 10 ülkede hizmet vermeyi planlıyoruz. COVID-19 nedeniyle ülkemizde getirilen sokağa çıkma yasakları ve karantina durumları alışveriş alışkanlıklarının değişmesine ve tüketici davranışlarının önemli bir biçimde değişmesine yol açarak, özellikle e-ticaret sektörünü olumlu yönde etkiledi. Bu yüzden Payzee dikeyi olarak koronavirüsün etkisi ile ciddi bir büyüme yaşadığımızı söyleyebiliriz” dedi.