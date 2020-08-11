Birleşik Ödeme 6,5 milyar liralık iş hacmi hedefliyor

11 Ağustos 2020

Şirketlere, e-para dijital cüzdan, sanal veya fiziksel ön ödemeli kart, yurt içi ve yurt dışı para transferi, online/offline tahsilat ve kiosk/akıllı kasa çözümleri alanlarında hizmet veren Birleşik Ödeme, kurumlar için geliştirdiği yeni ürünlerle işlem potansiyelini artırdı. Aylık bazda yüzde 300 civarında iş hacimlerinde artışlar yakaladıklarını ifade eden Birleşik Ödeme Üst Yöneticisi (CEO) İlker Sözdinler, “2020’yi 6,5 milyar liralık işlem hacmi ile bitirmeyi planlıyoruz. Son kullanıcı olarak yaklaşık 2,5 milyon kişiye temas ediyoruz.” dedi.

2019 yılını 2,5 milyar liralık iş hacmi ile bitirdiklerinin altını çizen Sözdinler, 2020’nin ilk yarısında işlem hacmi bakımından yüzde 300 civarında büyüme kaydettiklerini söyledi. Online ödemelerde ciddi artışlar yakaladıklarına dikkat çeken Sözdinler, “Özellikle dijital cüzdan tarafında ciddi artışlar yakaladık. Artık firmalar, müşteri bağlılığını arttırmak ve son kullanıcının hayatına daha fazla dokunmak için kendi markalarına özel dijital cüzdanlara sahip olmak istiyorlar. Biz de bu desteği, kurumlara e-para hesabı yaratarak ve istekleri paralelindeki fonksiyonları dahil ederek dijital cüzdan servisleri ile sağlıyoruz” ifadelerini kullandı. Büyük teknoloji şirketlerinin portföylerindeki müşterileri finansallaştırma yoluna gittiğine işaret eden Sözdinler, “Kurumların dijital finansallaşma süreçlerinde stratejik çözüm ortağı olarak onlara kanal ve ürün bazlı altyapısal çözüm önerileri sunuyoruz. Sektörde iş modelimiz ‘Fintech as a service’ olarak adlandırılıyor yani biz kurumları bankalaştırıyoruz, buna bağlı olarak hizmet verdiğimiz kurumlar da kullanıcılarını finansallaştırıyor.” diye konuştu.

“İki vezne talepleri karşılamaya çalışıyordu”

Ankara’da su ve doğalgaz kullanımlarının kartlı sistemler üzerinden yapıldığını belirten Sözdinler, “Şirketimiz 10 yıl önce faaliyetlerine Ankara’da Sumatik ve Gazmatik kiosklarıyla başladı. Biz kentte kiosklarımızla hizmet vermeden önce sadece iki tane vezne mesai saatleri dışında Ankara’da gelen talepleri karşılamaya çalışıyordu. Bu durum bazı dönemlerde mesai saatleri dışında 300-400 kişilik kuyrukların oluşmasına neden oluyordu. Ankara’da 250 kioksumuz ile gaz ve su dolum işleminin yüzde 80’lik kısmını karşılıyoruz. Daha sonra Manisa ve farklı illere de bu hizmetimizi götürdük.” ifadelerini kullandı.

Hem ulusal hem de uluslararası alanda para transferleri yaptıklarını dile getiren Sözdinler, bu kapsamda Avrupa’nın en değerli fintech’lerinden TransferWise’ın Türkiye’deki tek iş ortağı olduklarını söyledi. Yurt içi para transferlerinde ise 7/24 bankalararası para transferi hizmeti sağlayan ‘Nöbetçi Transfer’ ürününü, kurumlara sunduklarını dile getiren Sözdinler, “Faiz ve kredi verme haricinde ödeme sistemleri içerisinde lisans alan kuruluşlar hemen hemen birçok bankanın işlemini yapma yetkisine sahip” dedi. Bu yıl geliştirdikleri PaySafe ürünü ile kurumların nakit akışlarını daha efektif yönetebilmelerine katkı sağladıklarına dikkat çeken Sözdinler, “Bu ürünümüz finansal IoT (Internet- of-things) teknolojilerimiz ile bankacılık sistemine entegre olan akıllı online kasa ürünümüzdür.” diye konuştu. Sözdinler, firmaların ilgili lokasyonlarında kasada biriken nakit parayı PaySafe’lerin içine koyulduğu anda, gün ve saat fark etmeksizin, ilgili tutarın firmanın banka hesabına yansıtılabildiğini kaydetti.

Vatan Bilgisayar bayilerine temsilcilik verdi

Fibabanka ile Vatan Bilgisayar arasında yapılan anlaşma gereği cep telefonları alışverişlerinde bankanın altı aya kadar faiz almadığını dile getiren Sözdinler şunları söyledi: “Ancak Fibabanka’da ATM sayısının az olması firmaların ödeme yapması konusunda ciddi sorunların ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Bu konuda da biz devreye giriyoruz. Temsilcilik verme yetkimiz olduğu için bütün Vatan Bilgisayar bayilerine temsilcilik verdik. ‘Telefonunu aldığın yerden kredini öde’ kampanyasını başlattık. Bu uygulamayla Vatan Bilgisayar’a gelen 10 müşteriden 4 tanesinin, sistemin desteklediği çapraz satışlarla mağazada alışveriş yaptığını gözlemledik. Bu anlaşmayla kazan-kazan ilişkisini ortaya koyduk."

“Vezneyi eve getirdik”

COVID-19 ile birlikte faaliyete aldıkları yeni bir hizmetten bahseden Sözdinler, Ankara’da 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı uygulandığı dönemde bireylerin önemli bir kısmının su ve doğal gaz alımı konusunda sorunlar yaşadığını söyledi. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak Ankara’da çok hızlı bir şekilde motorlu ekipler oluşturduklarını ifade eden Sözdinler, “İhtiyaç sahibi bizi aradığından arkadaşımız kişinin evine giderek su ve gaz dolumu da dahil olmak üzere bütün ödeme işlemlerini yapabiliyor. Yani vezneyi eve getirdik. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu uygulamamızı 65 yaş ve üzerine ücretsiz yaptık. Para çekme, para yatırma, para transferi gibi işlemlerde de biz bu projeyi uygulamaya başladık. Faaliyete aldığımız ‘Evde Vezne’ konsepti ile talepte bulunan kişiler bütün ödeme işlemlerini evde yapabiliyor.” dedi.