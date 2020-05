Birleşik Ödeme, FaaS ile 2019'da yüzde 168 büyüdü

21 Mayıs 2020

Kurumlara lokal ve bölgesel çözüm sunan Birleşik Ödeme, kurulduğu 2010'dan bu yana faaliyetlerine çok yönlü hizmetlerle devam ediyor. 2015'te mevzuatın oluşması paralelinde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Lisansı alan ilk şirketlerden olan Birleşik Ödeme, yurt içi ve yurt dışı para transferi, dijital veya fiziksel ön ödemeli kart (açık veya kapalı devre), dijital cüzdan, online ve offline tahsilat çözümleri, projeye özel kişiselleştirilmiş Self Servis Kiosk ve Akıllı Kasa ürünü gibi çözümler sunuyor. Geçen yıl, odaklandığı FaaS vizyonu ile 2019'u verimli bir şekilde tamamlayan firma, ciro bazında yüzde 168 oranında büyüdü. Günümüzde şirketler için finansal dönüşümün kaçınılmaz bir hal aldığını belirten Birleşik Ödeme CEO'su İlker Sözdinler, firma olarak yatırım ve aksiyonlarını bu konunun belirlediğini vurguladı. Yerel ve global pazarların bu yönde yeniden şekillendiğini aktaran Sözdinler, bütüncül çözümler sunmanın bu süreçte kritik rol oynayacağı düşüncesinden hareketle 2019'da FaaS vizyona odaklandıklarını bildirdi. Bu anlamda oldukça verimli bir sene geçirdiklerini kaydeden Sözdinler, "2019'da bir önceki yıla göre yüzde 168 oranında cirosal büyüme yaşadık. Bu yıl ulaştığımız kitleyi genişleterek her gruptan müşteriyi, katma değer yaratan çözüm önerileriyle buluşturmak istiyoruz. Hedefimiz, kurum ve kuruluşların nakit yönetimi çözümlerinde geleceğin gerektireceği her türlü ihtiyacı öngörmek, gerekli teknolojik yatırımlar ile çözümlerimizi sürekli olarak yenilemek ve kurumların finansal dönüşümlerinde onlara olabilecek en iyi şekilde ortak olmak" şeklinde konuştu.

2019’da PaySafe ürünü yatırımı yaptı

Kurumlar özelinde sundukları hizmet yelpazesini genişletmek ve güncel tutmak için teknoloji yatırımları yaptıklarını söyleyen İlker Sözdinler, bu doğrultuda geçen yıl PaySafe ürünü yatırımı yaptıklarını açıkladı. Pay- Safe’ın müşterilerinin şubelerinde/ depolarında kullanabildikleri bir akıllı kasa ürünü olduğunu anlatan Sözdinler, şu bilgileri verdi: “Çalışanlar, şubede biriken nakit parayı akıllı kasanın içine koydukları anda ilgili tutar müşterinin belirlediği banka hesabına anında yatırılıyor. Toplanan nakit paranın, firmanın istediği banka hesabına anında 7/24 geçişini ve daha sonra fiziksel paranın anlaşmalı olduğumuz CIT şirketi tarafından toplanmasını mümkün kılan PaySafe hizmetimizde, tüm operasyon ve risk bize ait olduğundan nakit tahsilat tarafında firmaya önemli bir değer önerisi sunuyoruz. Sunduğumuz bu değer önerisini, kurumun şube başına ortalama günlük hacmi ve banknot sayısı gibi bilgiler özelinde, kurumun ihtiyaçları doğrultusunda en doğru şekilde özelleştirebilmek için Ar-Ge çalışmalarımızı en güncel teknolojiler ile devam ettiriyoruz.”

“17 banka üzerinden dijital cüzdana bakiye yükleme imkanı sunuyoruz”

Kurumlara online tahsilat tarafında değer yaratma hedefleri kapsamında dijital cüzdan ürünleri için de yatırımlar yaptıklarını dile getiren İlker Sözdinler, bu kapsamda gün ve saate bağımlı olmaksızın 7/24 para transferi yapılmasını sağlayan Nöbetçi Transfer ürünü kullanılarak 17 banka üzerinden dijital cüzdana bakiye yüklemenin mümkün hale getirdiklerinin altını çizdi. Mobil uygulamadan veya web sitesinden kredi kartı saklama yöntemiyle de yükleme yapılabildiğini anlatan Sözdinler, "Cüzdandan cüzdana para transferi, bakiye sorgulama, yükleme, harcama gibi tüm finansal işlemler istenilen banka üzerinden realtime olarak yapılıyor” dedi.

Yıllık bütçenin yüzde 25’ini AR-GE’ye ayırıyor

Mevcutta hızlı entegrasyonlar (Plug&Play), akıcı (Seamless) işlemler ve en yeni teknolojiler üzerine kurulu güçlü bir inovasyon altyapılarının bulunduğuna dikkat çeken İlker Sözdinler, bu altyapı ile Ar-Ge tarafında API yönetimi, kişiselleştirilmiş ürünleştirme ve bankalar, kanallar, iş ortakları, softland edilen yabancı şirketlerin ekosistem yönetimi üzerinde geliştirme çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Sözdinler, bu doğrultuda yıllık bütçelerinin yaklaşık yüzde 25’ini Ar-Ge yatırımlarına ayırdıklarını bildirdi.