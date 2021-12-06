Birleşik Ödeme, ikinci yurt dışı ofisini Romanya’da açtı

Dijital cüzdan, kart, sanal pos, para transferi, kiosk, akıllı kasa ve sadakat programları gibi FaaS (Fintech-as-a-Service) ürünleri ile kamu ve özel sektörde Türkiye’nin önde gelen kurumlarına teknolojik çözümler sağlayan Birleşik Ödeme, uluslar arası genişleme stratejisi doğrultusunda ilk yurtdışı ofisini 2021 senesinde Bakü’de açarak ürün ve hizmetlerini Azerbaycan piyasasına sunmuştu.

Birleşik Ödeme, ikinci yurtdışı ofisini ise Romanya’da hizmete aldı. Mert Kaftanoğlu, Birleşik Ödeme’nin Romanya ülke müdürü olarak görev yapacak.

“10 ülkede 10 ofis açmayı hedefliyoruz”

Birleşik Ödeme’nin Romanya ofisinin açılışı Kaftanoğlu şunları söyledi: “Romanya son yıllarda yapmış olduğu atılımlarla, IT ve Fintech sektörlerinde Avrupa’nın önde gelen ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerlemekte. Özellikle genç ve yetişmiş iş gücü, sağlam internet altyapısı, bu sektörlerde yatırımm yapan yatırımcıları cezbeden bir unsur. Romanya ofisi, FaaS (Fintech-as-a-Service) vizyonu, deneyimi, güçlü yerel ekibi ve uluslar arası is ortaklıkları ile Birleşik Ödeme’nin uluslar arası genişleme stratejisi doğrultusunda Avrupa’ya açılan kapısı olacak.”

Birleşik Ödeme CEO’su İlker Sözdinler ise, “Avrupa açılımımız, Türkiye pazarında kamu ve özel sektörde büyük markalar ile gerçekleştirdiğimiz başarılı projelerin birikim ve tecrübesiyle beraber, tüm ürün ve hizmetlerimizi yurtdışı pazarlarına sunmak adına attığımız önemli adımlardan biri. Son 3 senede istikrarlı yüzde 300 büyüyen bir marka olarak, OYAK Yatırım ve Finberg’ten aldığımız stratejik yatırımlarla 2023’e kadar 10 ülkede 10 ofis açmayı hedefliyoruz. Romanya’daki güçlü yerel takımımız ve uluslar arası iş ortaklarımızla hızlı büyüyeceğimize inancımız tam.” açıklamasını yaptı.