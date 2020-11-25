Birleşik Ödeme, inovatif yatırımlarla hızlı büyüme hedefliyor 

Bu yıla 6 Milyar TL işlem hacmi hedefiyle giren Birleşik Ödeme, dijitalleşmeye yönelen, online tahsilat hacmi artan ve nakit yönetimini daha efektif sürdürmek isteyen firmalardan yoğun talep alıyor. Aldıklkarı taleplerle yıl sonu hedeflerine ulaşacaklarını belirten Birleşik Ödeme CEO’su İlker Sözdinler, “Hızlı ve çevik aksiyonlar alarak çıkardığımız yeni ürünler ile yeni projeler gerçekleştirmeye devam ettik. Ankara, Tekirdağ, Manisa ve Aksaray’da doğalgaz ve su ön ödemeli sayaç dolumları ve fatura ödemeleri için 7/24 hizmet vererek alternatif kanal yaratan Gazmatik ve Sumatik self-servis kiosklarımız, diğer ödeme yöntemlerine kıyasla yaklaşık %80 pazar payına sahipken, Pandemi döneminde bu oran yüzde 100’lere kadar çıktı” diye konuştu.

Buna ek olarak bu süreçte, doğalgaz ve su dolumları için Ankara’da “Evde Vezne” adı altında yeni bir hizmete de başladıklarını söyleyen Sözdinler, “Sosyal sorumluluk projesi olarak başlattığımız Evde Vezne hizmeti kapsamında motorize ekipler kurup, çağrı merkezinden bizi aradıklarında vatandaşların evlerine giderek su ve gaz dolumlarını gerçekleştirmeye başladık” dedi. Şu an Ankara’da verdiğimiz bu hizmeti çok yakın bir zamanda diğer büyükşehirlere de yayacaklarını bildiren Sözdinler, “Aynı zamanda, bu uygulamayı bir adım ileri taşıyıp finansal hizmetleri de kapıda vermeye başlayacağız” şeklinde konuştu. Bu süreçte çıkardıkları ürünlerden birinin de finansal IoT teknolojileri ile geliştirdikleri ve bankacılık sistemine entegre PaySafe online akıllı kasa ürünü olduğunu ifade eden Sözdinler, “Kasayı firmaların ilgili lokasyonlarına yerleştirdikten sonra biriken nakit paranın akıllı kasanın içerisine koyulmasıyla birlikte tüm sorumluluğu biz alıyoruz ve firmaların yükünü hafifletiyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Nöbetçi Transfer’de 18 bankayla entrege çalıştıklarını kaydeden Sözdinler, bu çözüm ile firmanın nakde 7/24 erişimine ve nakdi anında kullanabilmesine imkan tanıdıklarını belirtti.

2021 için yatırım yapılacak ülkeler belirlendi

2020’deki yatırımlarını Fintech-as-a-Service (FaaS) altyapılarını güçlendirmek üzerine gerçekleştirdiklerini aktaran Sözdinler, “Aynı zamanda 2021’de gerçekleştireceğimiz global yatırım planlarımızı ve yatırım yapacağımız ülkeleri belirleyerek yakın vade için bir aksiyon planı oluşturduk” dedi. Ürün bazında bakıldığında bu yıl, kurumların nakit yönetimini dijitalleştirmek adına, finansal IoT (Internet-of-things) teknolojileri ile bankacılık sistemine entegre olan PaySafe online akıllı kasa ürünü geliştirdiklerini aktaran Sözdinler, “PaySafe’i; perakende, akaryakıt, kargo gibi sahada nakdin fazla döndüğü sektörlerde, kurumların şubelerinde biriken nakit paraya anında erişim imkanı sağlayarak nakit akışını maksimize etme amaçlı olarak sunuyoruz” diye konuştu. Aynı zamanda “Wallet-as-a-service” altyapıları ile Türkiye’nin önde gelen kurumlarına sundukları kişiselleştirilmiş dijital cüzdanlara taleplerde ciddi artışlar gözlemlediklerini dile getiren Sözdinler, yatırımlarını da dijital cüzdan ürünü etrafında yoğunlaştırdıklarını kaydetti.

İstihdamı geçen yıla göre yüzde 60 arttı

2021 yılında farklı dikeylerde yatırım gerçekleştireceklerini belirten Sözdinler, “Ekibimizi de büyütmeye devam ediyoruz. Geçen seneye göre istihdamımızda yüzde 60 oranında büyüme yaşandı, 2021 yılında da arttırmayı planlıyoruz” dedi. Sözdinler ekiplerini 2021 yılında da büyüteceklerini ifade etti.

