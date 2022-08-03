Birleşik Ödeme, üçüncü ofisini Gürcistan’da açtı

Fintech şirketi Birleşik Ödeme, bölgedeki büyümesine Gürcistan ile devam ediyor. Romanya ve Azerbaycan’da faaliyetlerini sürdüren Birleşik Ödeme, Gürcistan’daki yeni ofisi ile uluslararası para transferi, kiosk ve akıllı kasa alanlarında hizmet verecek.

Son 3 yılda yüzde 300’lük büyüyen ve Finberg ile Oyak Portföy Girişim Sermayesi Fonları’ndan aldığı yatırımlarla adından söz ettiren Birleşik Ödeme, ilerleyen süreçte Gürcistan’da e-para lisansını alıp ülkedeki varlığını yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Şu anda Romanya, Azerbaycan ve Gürcistan’da faaliyet gösteren ve 50 milyar işlem hacmi ile 15 milyon son kullanıcıya sahip olan Birleşik Ödeme, iki yıl içinde gelirlerinin yüzde 50’sini de yurtdışından elde etmeyi hedefliyor.

“Gürcistan’ın en geniş yelpazede hizmet sunan firması olacağız”

Türkiye ile Gürcistan arasında güçlü bir bağ olduğunu belirten Birleşik Ödeme CEO’su İlker Sözdinler, “Birleşik Ödeme olarak, bu güçlü bağı bizim geliştirdiğimiz finansal teknolojilerle de taçlandırmak istiyoruz. Birleşik Ödeme olarak, fintech’in her alanında faaliyet gösteriyoruz. Ön ödemeli kart ve dijital cüzdan, online/offline tahsilat, uluslararası ve yurt içi para transferi, kiosk, akıllı kasa ve sadakat programları olmak üzere beş hizmet grubunda ürün sunuyoruz. Hem ulusal hem de uluslararası arenada bu kadar geniş yelpazede hizmet sunan fintech sayısı çok az, Gürcistan’da ise hiç yok. Dolayısıyla, attığımız bu yeni adımla Gürcistan’ın FaaS (Fintech as a Service) alanındaki ilk yabancı şirketi olarak pazara giriş yaptık.” dedi.

Gürcistan’da yürütecekleri faaliyetlerle hem farklı pazarlarda oyuncu olarak yer alma fırsatı elde edeceklerini hem de Türkiye’nin teknoloji gücünü yurtdışına taşıyacaklarını belirten Sözdinler, “Birleşik Ödeme olarak açıldığımız pazarlarda yerel yöneticilerin gücüne inanıyoruz. Azerbaycan ve Romanya’daki başarılarımızın deneyimiyle, yeni operasyonumuzda da Gürcistan’ın bankacılık ve finans teknolojileri alanına hâkim, ülkenin pazar dinamikleri konusunda tecrübeli bir isim ile ilerleyeceğiz. Gürcistan Ülke Müdürümüz Nino Chedia ile hedefimiz iki yıl içinde pazarın ilk üç oyuncusundan biri olmak.” diye konuştu.

"Ülkede potansiyel büyük, nakitsiz ekonomiye katkı sunacağız"

Gürcistan’ın kendisini bölgenin fintech merkezi olarak konumlandırmaya başladığına dikkat çeken Birleşik Ödeme Gürcistan Ülke Müdürü Nino Chedia ise, şunları kaydetti: “Gürcistan; tüketicilerin ve işletmelerin ödeme yapma şeklini kolaylaştıran yenilikçi ürün ve çözümlere adapte olmaya açık. Ülkede internet penetrasyonu yüzde 69 seviyelerinde ve finansal çözümler alanında hizmet veren fintech şirketlerinin sayısı her geçen gün artıyor. Bölgenin önemli bir fintech oyuncusu olmaya hazırlanan Birleşik Ödeme, Gürcistan’daki FaaS (Fintech as a Service) alanındaki ilk yabancı şirket. Birleşik Ödeme’nin buradaki varlığı, fintech'in hizmet olarak bilinirliğini artıracak, Birleşik Ödeme’nin global iş ortaklarının buraya hizmet vermesini sağlayacak ve ülkede nakitsiz ekonominin gelişmesine katkı sunacaktır.”