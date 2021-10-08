Birleşik Ödeme ve Azimo arasında işbirliği

Avrupa'nın önde gelen dijital para transfer hizmeti Azimo, Birleşik Ödeme ile yaptığı ortaklıkla Türkiye'ye anında havale hizmeti başlattı.

Birleşik Ödeme’den yapılan açıklamaya göre, söz konusu ortaklığı sayesinde İngiltere, Avrupa, Kanada ve Avustralya'da yaşayan Azimo müşterilerinin Türkiye'ye para göndermesine olanak sağlanırken saat 16:00'dan önce gönderilen hafta içi transferler ise anında teslim edilecek.

Hafta sonu veya akşam transferleri ise bir sonraki iş günü teslim edilecek. Yeni kullanıcılar, Azimo'nun web sitesi ve mobil uygulamalarını kullanarak hizmeti denemek için iki ücretsiz transfer hakkına sahip olacak.

Dünya Bankası, küresel bir havale için ortalama ücretin yüzde 7 olduğunu belirtirken, Azimo genellikle yüzde 2'den daha az komisyon ile çalışıyor.

“Türkiye, havale sağlayıcıları için harika bir pazar”

Ortaklık ile ilgili Azimo COO'su Dora Ziambra, “Yaklaşık 7 milyonluk bir diaspora ile Türkiye, havale sağlayıcıları için harika bir pazar. Bu nedenle, Türkiye’de havalelerinin bu kadar uzun süredir yavaş ve pahalı kalması şaşırtıcı. Azimo, anlık transferleri sınır ötesi ödeme endüstrisi için standart haline getiriyor ve bu hizmet bu yolculuktaki en yeni adımımız.” değerlendirmesini yaptı.

Birleşik Ödeme CEO'su İlker Sözdinler ise, “Birleşik Ödeme olarak Azimo ile ortaklığımızla en kapsamlı sınır ötesi ödeme hizmet sağlayıcılarından biri olma hedefimize doğru büyük bir adım daha attık. Sınır ötesi ödeme çözümlerini altyapımızla destekleyerek marka vaadimiz olarak hız sağlıyoruz. Bu ortaklık sayesinde insanlar Türkiye'ye sınır ötesi işlemler için eski geleneksel yöntemler yerine hızlı bir alternatife sahip olacaklar." açıklamasını yaptı.