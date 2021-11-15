Birleşik Ödeme’den sermaye artışı

Kurumların dijital finansallaşma süreçlerinde kanal ve ürün bazlı altyapısal çözüm önerileri sunan Birleşik Ödeme, yurt içinde ve dışında büyüme stratejisi doğrultusunda ödenmiş sermayesini 88 milyon 945 bin TL'ye çıkardı.

Sadece Türkiye özelinde 2021 sonunda işlem hacmini en az 20 milyar TL'ye, kullanıcı sayısını da 2021 sonu itibarıyla 16 milyona çıkarmayı hedefleyen şirket, OYAK Portföy Girişim Sermayesi Fonları’ndan aldığı yatırımlarla da unicorn olma hedefine emin adımlarla ilerliyor.

OYAK Portföy Girişim Sermayesi Fonları üzerinden gerçekleştirdikleri yatırımın Birleşik Ödeme’nin unicorn olma hedefine bir adım daha yaklaşmasından ötürü memnuniyet duyduklarını dile getiren OYAK Finans Sektörü Grup Başkanı Emrah Silav, "Hem halihazırdaki faaliyetlerimizi tamamlayıcı bir fintech açılımı yapmak, hem de ülkemiz açısından girişim sermayesi ekosisteminin desteklenmesi ve geliştirilmesine katkı sunmak amacıyla yatırım desteği verdiğimiz Birleşik Ödeme'nin bugün Türkiye'nin lider fintech şirketi olmasının memnuniyetini yaşıyoruz. Bugün son 10 unicorn'un yani değeri 1 milyar doların üzerinde olan şirketlerin 3'ünün fintech servis platform sağlayıcısı olduğunu göz önüne alırsak, inanıyoruz ki desteğimizle birlikte Birleşik Ödeme de unicorn hedefine ulaşarak yurtdışındaki etkinliğini artıracaktır." dedi.

Son 3 yılda yüzde 300 büyüme kaydetti

Birleşik Ödeme CEO'su İlker Sözdinler ise, "Güçlü ortaklık yapımız ve ekibimiz sayesinde son 3 senede istikrarlı şekilde yüzde 300 büyüme kaydettik. Uluslararası arenada yaptığımız işbirlikleri yanı sıra, yakın zamanda açtığımız Azerbaycan ve Romanya ofislerimiz ve önümüzdeki dönem açacağımız yurt dışı ofislerimiz ile kendi operasyon sahamızı da sınır ötesine genişlettiğimiz bu süreçte hedefimiz sermaye gücümüzle etki alanımızı maksimuma çıkararak fintech sektöründe bölgesel bir güç haline gelmek." diye konuştu.