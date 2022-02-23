Birleşik Ödeme’ye yeni Ülke Direktörü

Birleşik Ödeme’de Bilgi İşlem ve Altyapı Sistemlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Adem Aykın, Türkiye Ofisi Direktörlüğü’ne atandı.

İş hayatında Credit Europe Bank Rusya Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı, Fibabanka Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı, Finberg Genel Müdürlüğü gibi görevler üstlenen Aykın, 2020’den beri Birleşik Ödeme'nin bilgi işlem ve altyapı sistemlerinden sorumluydu.

Son üç yıldır yüzde 300 büyüme kaydeden Birleşik Ödeme'nin 2022’de hem yerel pazarda hem de bölgedeki yeni pazarlarda faaliyetlerini ve işlem hacmini katlayarak büyümeye devam edeceğini belirten Aykın, "Hedefimiz Birleşik Ödeme’yi global bir marka haline getirerek ülkemizden yeni bir unicorn çıkarmak.” dedi.