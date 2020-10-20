Birleşim Grubu'na Uluder Elektrik'in devri için izin çıktı

20 Ekim 2020

Çiğdem YÜCESOY SUBAŞI

Doğtaş ve Kelebek Mobilya’nın sahibi Doğanlar Yatırım Holding tarafından Halk Enerji’ye satılan Uluder Elektrik Üretim A.Ş.'nin tüm kontrolü Mesut Altan ve İdris Çakır’a geçti.

Rekabet Kurulu 15 Ekim 2020 tarihli kararıyla, Uluder Elektrik’in ortak kontrolünün Mesut Altan ve İdris Çakır tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Bu izinle birlikte 2012 yılında kurulan ve Kahramanmaraş’ta 15.8 megawatt güce sahip güneş enerji santrali olan şirket, artık Mesut Altan ve İdris Çakır’ın sahibi olduğu Birleşim Grup çatısı altında faaliyet gösterecek.

Yeni yatırım enerjiye

Mesut Altan ve İdris Çakır’ın 2002 yılında kurduğu Birleşim Grup konut, ofis, rezidans, endüstriyel tesis, hastane ve alışveriş merkezi gibi farklı kullanım amaçlı yapıların elektromekanik taahhüt işlerini yapıyor. Türkiye’nin en yüksek binası, en büyük özel hastanesi, en büyük devlet hastanesi, en büyük kongre oteli gibi projeleri hayata geçiren Birleşim Grup bu devralmayla enerji sektörüne girmiş oldu. Grup, 2002 yılında inşaatla birlikte ısıtma-soğutma havalandırma, 2006 yılında madencilik, 2014 yılında elektrik taahhüt, 2018 yılında ise iş makinaları kiralama hizmetleri sektöründe faaliyet göstermeye başladı.

Türkiye’nin en büyük ilk 100'ü arasına girmeyi hedefleyen Altan ve Çakır uluslararası piyasalarda daha fazla yer alarak global bir şirket olmayı planlıyor.

Grubun kurucularından Mesut Altan aynı zamanda Süper Lig takımı İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nün de As Başkanı.

Gökçek Makina, Nokta Yatırım Holding'in

Rekabet Kurulu bunun yanısıra Gökçek Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ve MAG Elektrik Elektronik Sanayi Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Nokta Yatırım Holding A.Ş. tarafından devralınması işlemine de izin verdi.

Ayrıca Hitachi Ltd.’nin tanısal görüntülemeye ilişkin iş kolunun Fujifilm Holdings Corporation’un iştiraki Fujifilm Corporation tarafından devralınmasına onay verildi.

Neles Corporation’ın tek kontrolünün Alfa Laval AB tarafından devralınması işlemi onaylandı. Burgo Group S.p.A. üzerinde QuattroR SGR S.p.A. ve Holding Gruppo Marchi S.p.A. tarafından ortak kontrol tesis edilmesi işlemine de izin verildi.