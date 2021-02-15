"Birleşme harika oldu, tek bir hissedar bile kağıdını geri vermedi"

Bader ARSLAN / Aysel YÜCEL

Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman stratejik hedefleri doğrultusunda Şişecam’ın tüm faaliyetlerini tek çatı altında toplayarak Türkiye sermaye piyasalarının en büyük birleşme işlemini başarıyla tamamladıklarını vurguladı. Kırman, “Bu konuda mütevazi olamayacağım, birleşme harika oldu. Tek bir hissedarımız bile kağıdını geri vermedi. Borsanın alım satıma konu olan kağıtları bakımından bir numarayız. Öncelikle gelirlerimiz ve kârlılığımızı daha da artırarak, yatırımcılar açısından daha yüksek bir hissedar değeri sergilemeyi amaçlıyoruz. İş kollarımız arasında yaratacağımız sinerji sayesinde birleşmeyi takip eden 2-3 yılın sonunda FAVÖK marjında asgari bazda yıllık ek 200-300 baz puan artış hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’nin cam üreticilerinden Şişecam, pandemiye rağmen yatırım ve büyümede hız kesmedi. Şirket, 2020’de küresel salgına bağlı gelişmeleri ve etkilerini ortak bir merkez kurarak yönetti. Anlık olarak takip ettiği üretim, satış ve tedarikçi zincirindeki sorunlara hızlı çözüm üretti, üretim ve maliyetleri optimize etti, yatırım fırsatlarını değerlendirerek krizi fırsata çevirdi. Böylece, Şişecam’ın 2020 yılında konsolide net satışları 21.3 milyar TL’ye ulaştı. 2020 yılı sonunda FAVÖK marjını yüzde 28 seviyesinde gerçekleştiren leştiren şirket, geçen yılın sonunda konsolide FAVÖK hacmi yaklaşık k 6 milyar TL oldu. 2020 yılında yıl toplam 1.9 milyar TL yatırım yapıldı. ı. DÜNYA’ya konuşan Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel nel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, n, “Riskleri iyi ölçerek kriz zamanlarında larında yatırım yapmayı seviyoruz. Geçmiş yıllardaki krizlerde de yatırım m yaparak büyümemizi hızlandırdık” dık” dedi. Şirket, 2021’de yeni yatırımlar ımlar ve projeler için kolları sıvadı.

Gereksiz üretim kısıldı

Düzcam, cam ev eşyası ve cam ambalaj sektörlerinin üçününde birden faaliyet gösteren tek global şirket olan Şişecam, dört ört kıtaya yayılan üretim faaliyetetlerini 14 ülkede 22 bin çalışanı anı ve 43 tesisiyle sürdürüyor. 150 ülkeye ihracat yapan şirket, otomotivden turizme birçok farklı arklı sektörün cam ihtiyacını karşılıyor. şılıyor. Otomotivde VW, Audi, Fiat gibi ibi dünya devlerine hizmet veren Şişecam, işecam, yerli otomobil TOGG’un da camlarını üretecek.

Kırman, 2020’de tüm paydaşları için değer yaratmayı sürdürdüklerini vurgulayarak, “Geçen yıla çok iyi başlamıştık. Ancak pandemi tüm dengeleri değiştirdi. Dünyada tedarik zincirinin hızla bozulduğu bir süreç yaşandı. Şişecam olarak biz hızlıca tedbirlerimizi aldık. Hemen ortak bir kriz masası oluşturduk. Tüm faaliyet alanlarımızla ilgili gelişmleri bu ortak merkezden yönettik. Maliyetleri optimize etmek adına gereksiz üretimi kısıtladık. Nisanda salgının etkisiyle küresel ölçekte bir düşüş yaşayan satışlarımız, hızla aldığımız kararlar ve etkin yönetsel aksiyonlarımız sayesinde mayısta yükselişe geçti. Özellikle hazirandan itibaren ülkemiz başta olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz birçok coğrafyada karantina uygulamalarının hafifletilmesi ve normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte satış performansımız güçlü bir şekilde geri dönüş yaparak 2020 yılını tamamladık” diye konuştu.

Köklü dönüşüm adımları atıldı

Zorlu koşullara rağmen köklü dönüşüm adımları attıkları önemli ve sıra dışı bir yılı geride bıraktıklarını söyleyen Kırman, stratejik hedefleri doğrultusunda Şişecam’ın tüm faaliyetlerini tek çatı altında toplayarak Türkiye sermaye piyasalarının en büyük birleşme işlemini başarıyla tamamladıklarını söyledi. Birleşme işlemi sonucunda, Borsa İstanbul İstanbul’da da işlem gören tek şirket Şişecam oldu. Kırman, yüzde 49 ile Türkiye’nin halka açıklık oranı en yüksek sınai şirketi olduklarını vurguladı. Şişecam, 1 Ekim 2020 itibarıyla MSCI Global Standart Endeksi’ne dâhil edildi. Kırman, “Bu konuda mütevazi olamayacağım, birleşme harika oldu. Tek bir hissedarımız bile kağıdını geri vermedi. Borsa’nın alım satıma konu olan kağıtları bakımından bir numarayız. Öncelikle gelirlerimiz ve kârlılığımızı daha da artırarak, yatırımcılar açısından daha yüksek bir hissedar değeri sergilemeyi amaçlıyoru amaçlıyoruz. İş kollarımız arasında yaratacağımız sinerji sayesinde birleşmeyi takip eden 2-3 yılın sonunda FAVÖK marjında asgari bazda yıllık ek 200-300 baz puan artış hedefliyoruz” dedi.

Kırman, kriz zamanlarında riskleri iyi ölçerek yatırım önceliklerini kullanmayı seven bir şirket olduklarının altını çizerek, “Biz bu araları fırsat olarak görüyoruz” dedi. Geçen yıl 130’ milyon dolarlık ek yatırımla Polatlı’yı Avrupa’nın en büyük düz cam üretim merkezlerinden biri haline getiren şirket, bu yeni yatırımıyla ürettiği son teknoloji ürünlerini de piyasaya sundu.

SAP ile dev dijital proje yürütüyor

Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, geçen yıl başlatılan en önemli projelerden birinin de dijitalleşme alanında olduğunu söyledi. Şişecam, global olarak entegre dijital bir altyapıya sahip olmak için teknoloji şirketi SAP ile büyük bir proje yürütüyor. Kırman, “SAP’nin küresel anlamda en büyük üç projesinden birisi Şişecam’da hayata geçiyor. Süreç tamamlandığında, diğer projelerle birlikte Şişecam, bulut tabanlı sistemler ve büyük veri işleme becerilerine ek olarak, yapay zekâ analitiği ve ileri teknolojiler kullanılması için gereken temel araçlara sahip olacak. Müthiş bir dijital dönüşüm olacak. Bunu yaptığımızda çok daha etkin bir yönetime kavuşacağız. Banliyö trenini çoktan geçmiştik. Türk hızlı trenini de geçtik. Şimdi Çin’in hızlı trenini geçmeye doğru gidiyoruz” açıklamasını yaptı.

Cam ev eşyasında perakende tarafında cadde mağazaları ve online satışlarının olumlu gittiğini ifade eden Kırman, oto camında ise ABD’den ikinci el araçlar için çok fazla talep almaya başladıklarına dikkat çekti. Kırman ayrıca, cam şişe ihracatında Avrupa’dan yoğun talep aldıklarını söyledi. Şirketin Ar-Ge alanında da çok önemli çalışmaları mevcut. Son olarak dünyada cam ev eşyası alanında önemli bir ilke imza atarak cam yüzeylerdeki virüs ve bakterileri etkisiz hale getiren özel bir kaplama teknolojisi geliştirildi. Salgın döneminde bulaş riskinin azalmasına destek olacak bu yüzde 100 yerli teknolojinin ihracatına da başlanacak. Kırman, Ar-Ge’yi çok önemsediklerini ve bu alanda yeni projelerin yolda olduğunu söyledi.

2021’de her senaryoya hazırlıklıyız

Peki, Prof. Dr. Ahmet Kırman’ın 2021’e yönelik beklentileri neler? Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası gibi kuruluşların büyüme tahminlerine göre, Türkiye’nin 2021’de yüzde 4-5 aralığında büyümesinin beklendiğini hatırlatan Kırman, şöyle konuştu: “Şişecam olarak planlarımızı 2021 yılında yaşanacak toparlanmayı baz alarak yapıyoruz. Buna karşın her senaryoya hazırlıklıyız, ekonominin kritik sektörlerine de girdi veren cam sektörü oyuncusu olarak büyümede olumlu senaryolar için de üretim ve planlamamızı hazır bulunduruyoruz. Ülkemizin gelişmekte olan ülkeler arasından yapısal özellikleri ve dinamik yapısı ile pozitif ayrışacağını ve bu durumun 2020’de beklenen daralmayı azaltıcı etkisi olacağını düşünüyoruz ve buna göre hareket ediyoruz.” Salgınının küresel piyasalarda olduğu gibi Türkiye açısından da bazı riskleri ve fırsatları beraberinde getirdiğini ifade eden Kırman, “Küresel tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalar, gelişmiş ülkelerin başta Çin olmak üzere Doğu Asya’daki üretimlerini yakın coğrafyalara taşıma eğilimi ülkemiz açısından sahip olduğumuz coğrafi konum, üretim ve çözüm kabiliyetlerimiz sayesinde önemli bir avantaj yaratabilir. Şişecam olarak faaliyet alanlarımızda zaten hâlihazırda tedarik zincirinin önemli bir konumunda bulunuyoruz. Bunu daha da geliştirme fırsatlarının doğacağını düşünüyoruz” dedi.

Yurtdışında şirket avında

Şişecam, yurt dışında şirket satın almak için araştırma yapıyor. Prof. Dr. Ahmet Kırman, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Bizim yurt dışında şirket arayışımız hiç bitmedi. Şu anda çok sayıda şirketi inceliyoruz. Bize şimdi yeni alan ve teknoloji lazım. Biraz ona yoğunlaştık. Türkiye’de bu anlamda bize hitap eden bir Start-Up yok. Bizdekiler daha çok yazılım ile uğraşıyor. Şu anda seyahat engelleri bizi kısıtlıyor ama önümüzdeki dönemde bu süreci hızlandıracağız.”

Cam sektörü desteklenmeli

Prof. Dr. Ahmet Kırman, cam sektörünün Türkiye ekonomisi için önemini anlattı. Kırman, 2020 yılında cam sektöründe ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 125 olarak gerçekleştiğini ifade ederek, “İthalattaki artışa rağmen cam sektörü net ihracatçı konumunu sürdürüyor. Geçen yıl sektörün ihracatı 1 milyar doları aştı. Bunun yanı sıra ülkemiz ekonomisine sağladığı katkı ve girdi verdiği önemli sektörler de dikkate alındığı zaman cam sanayinin desteklenmesinin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor” dedi. Şişecam sektörünün toplam ihracatının yüzde 40’ını tek başına karşıladı. Kırman’ın verdiği bilgilere göre, küresel cam sektörünün 2020-2025 döneminde yıllık ortalama yüzde 7 büyümesi bekleniyor.

Sektör 2020’de 145 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. Kırman, “Trend gelişimleri çok farklı sektörler için yeni iş alanı potansiyeli sunarken, değişim ve yenilikçilik kritik hale geliyor. Bu kapsamda cam sektörü değişen tüm trendlere çözüm üretme potansiyeli barındırıyor. Otomotiv, beyaz eşya, gıda, ilaç, inşaat, savunma, enerji, elektrik ve elektronik gibi önemli sektörlere girdi vermesi, sürdürülebilirliğe ve teknolojinin gelişimine imkân sağlayan yapısal özellikleri ve hızlı genişleyen çözüm portföyü ile cam ekonomiler için kritik öneme sahip. Ayrıca çevre dostu bir ürün olması ve sonsuz kere geri dönüşüm özelliği sayesinde döngüsel ekonomiye katkı sağlayan sektörlerin başında geliyor” diye konuştu.