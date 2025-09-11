Birleşme olmadı ama dönüşüm geldi! UniCredit baskısı sonrası Commerzbank’ta büyük değişim

UniCredit CEO’su Andrea Orcel, Commerzbank’ta sessizce hisse toplamaya başlamasından bir yıl sonra birleşme çağrısı yaptı. Ancak bu girişim, siyasi ve kurumsal direnç nedeniyle sonuçsuz kaldı. Yine de İtalyan bankanın baskısı, Commerzbank’ı köklü bir dönüşüm planına itti.

CFO’dan CEO’ya yükseliş

UniCredit’in hamlesinden kısa süre sonra Commerzbank, CFO Bettina Orlopp’u CEO’luk görevine getirdi. Orlopp liderliğinde banka, bağımsızlığını güçlendirmek amacıyla 3.900 kişilik işten çıkarma planı ve daha agresif kârlılık hedefleri içeren yeni stratejiyi uygulamaya başladı.

Hisselerde güçlü yükseliş

Yatırımcılar, dönüşüm planına olumlu tepki verdi. Commerzbank hisseleri, UniCredit’in girişiminden bu yana iki kattan fazla değer kazanarak UniCredit’in yüzde 83’lük yükselişini geride bıraktı.

Deka’dan Andreas Thomae, “Commerzbank bugün farklı bir ligde oynuyor” değerlendirmesinde bulundu.

Fon yöneticisi Ian Lapey ise, dış baskının yarattığı sonuçları işaret ederek Commerzbank’ı 2025’in en iyi hisse senedi seçimi olarak gösterdi.

Maliyet farkı sürüyor

Buna rağmen Commerzbank, maliyet ve kârlılık performansında UniCredit’in gerisinde kalıyor. Commerzbank’ın maliyet-gelir oranı yüzde 56 seviyesindeyken, UniCredit’in Almanya kolu HVB’de bu oran yüzde 37’ye kadar düşüyor.