Esra ÖZARFAT

BURSA - Sistem Global’in 1996 yılında kurulduğunu hatırlatan Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karslıoğlu, bugün Erdem Kaya Patent ile birlikte 9 ortaklı bir yapıya ulaştıklarını söyledi. Bu birleşmeyle patent, fikri hak, bunların korunması ve dünyaya açılması konusunda Erdem Kaya Patenet’in enerjisi ve know-how’unu gruba kattıklarını belirten Karslıoğlu, “Firmaların da birleşmelere bu şekilde bakması gerek. Bu birleşmeleri öğrenemediğimiz sürece kalkınma şansımız yok. Bu anlamda iyi bir örnek olduk. BU örneği tüm şirketlere anlatmak için de 7 ay önce ‘Sistemli Birleşmeler’ adı altında web sitesi üzerinden bir inisiyatif başlattık. İçinde şirket birleşmelerine yönelik hukuki ve vergisel yol haritaları, bilgiler ve örnekler var. Ücretsiz hizmet verdiğimiz bu inisiyatife şimdi patent ve birleşebilecek şirketler için bir platform ekleyeceğiz. Ana amacımız Türkiye’de birleşmeler çoğalırsa ekonomi güçlenir. Bu da şirketleri güçlendirir ve daha çok firma globalleşir. O nedenle Erdem Kaya Patent ile Sistem Global birleşmesi ve Bursa ofisi bizim için sadece bir şirket birleşmesinden öte daha global bir adım” diye konuştu.

“% 50 büyümeye yönelik bir kurgu yaptık”

Erdem Kaya Patent Genel Müdürü ve Sistem Global Patent Bölüm Başkanı Erdem Kaya da özellikle büyük ölçekli firmalar ve kamu kurumlarının Ar-Ge ekosistemini yürütme iş kolunda güçlü olan Sistem Global ile 2017 yılında tanışıp, 2020 yılında birleşme sağladıklarını hatırlattı. Sistem Global olarak Ar-Ge merkezi kurulumu ve yönetimi hizmetini verirken, Erdem Kaya Patent olarak da patent süreçlerinin yönetimini üstlendiklerine değinen Kaya, yerli milli ve globalleşme hedefiyle büyümesini sürdüren Sistem Global’in; Londra, Belçika Brüksel, Berlin, Singapur ofisleri ile yurtdışında da hizmet verir kabiliyete ulaştığını ve bu sayede Avrupa Birliği projelerinde uzmanlık geliştirerek, lobi kurabilir pozisyona geldiklerini söyledi. Erdem Kaya, “Erdem Kaya Patent ile Sistem Global’in geliştirip büyüttüğü fikirlerin korunması mümkün hale geldi. Bursa ofisinde 60 kişilik bir ekip bulunuyor ama yüzde 50 büyümeye yönelik bir kurgu yaptık. Bu birlikteliği uzun yıllar sürdürmeyi planlıyoruz” dedi.