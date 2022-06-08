Bisan, Avrupa’da bisiklet pazarını domine edecek

Yüzde 100 yerli sermaye ile 1963’te kurulan Bisan’ın temel hedefi, önce Avrupa’da sonrasında ise küresel pazarda liderlik. Beş yıl önce markayı satın alan Ali Orçun Bal’ın yönetimindeki yeni ekiple söz konusu hedef doğrultusunda yatırımlarını hızlandıran marka, son 5 yılda 500 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi ve yüzde 100’ün üzerinde büyüme kaydetti.

İzmir Kemalpaşa’daki 25 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 46 bin metrekare toplam alan üzerine kurulu tesisinde çelik ve alüminyum kadro üretimini bir arada yapabilen Bisan; Ar-Ge, sürdürülebilirlik, robotik, endüstri 4.0 ve satış sonrası hizmet konularında da yatırımlara devam ediyor. Günlük bisiklet üretim adedi 2 binin üzerinde bulunan markanın yıllık kapasite ise yaklaşık 1 milyon adet.

“Global bir marka çıkarma inancıyla çalışıyoruz”

Markanın gelecek dönem hedef ve yatırım planlarını paylaşan Bisan CEO’su Ali Orçun Bal, önceliklerinin Avrupa olduğunu söyledi.

Üretimin Bisan’ın kalbi olduğunu ifade eden Bal, “Montaj sanayi ile dünyaya açılamayacağımızı biliyoruz. Dolayısıyla üretime her zaman daha fazla yatırım yapma gayretindeyiz. Son 4 yılda sadece makinelerimiz için 100 milyon TL değerinde yatırım yaptık. Robot yatırımların da için de olduğu toplam yatırım bedelimiz ise 500 milyon TL. 2021 yılı Şubat ayında ise ileri teknoloji içeren ekipman ve nitelikli işgücü kullanımı anlamına gelen, hata oranını en aza indiren üretimde yalın dönüşüme de start verdik. Teknolojiye ve makinelere yaptığımız yatırımlar sayesinde bugün Türkiye’nin çelik ve alüminyum kadroyu bir arada üretebilen tek bisiklet fabrikası konumuna geldik. Şimdi bu donanımlı tesisten Türk adı taşıyan global bir marka çıkarma inancıyla çalışıyoruz.” dedi.

“Tüm Avrupa’yı biz domine etmek istiyoruz”

Bisan olarak bugün Almanya, İtalya, Yunanistan, ABD, İsveç, Finlandiya ve Danimarka gibi ülkelere ihracat yaptıklarını bildiren Bal, önce Avrupa Birliği’nde (AB), sonra da küresel pazarda tanınmış bir Türk markası olmayı hedeflediklerini söyledi.

Avrupa bisiklet pazarında çok hızlı bir büyümenin yaşandığına dikkat çeken Bal, “Yılda 22 milyon adet bisiklet satılıyor. Bu rakamın yarısı Uzak Doğu’dan ithal ediliyor. Avrupa’dan ithal edilen bu 10 milyonluk pazarı Bisan olarak biz domine etmek istiyoruz. Avrupa’daki bu hedefimizi gerçekleştirmek adına Almanya’da 13 farklı eyalette bayilik oluşturacağız. Almanya’nın dünyaya açılmamız konusunda pilot ülke olacağına inanıyoruz. Uzak Doğu’dan Türkiye’ye kaydıracağımız bu talebin ardından hedef dünya pazarı.” şeklinde konuştu.

Bazı modellerde yerlilik oranını yüzde 70’e çıkardı

Ürünlerindeki yerlilik oranlarına ilişkin de bilgi veren Bal, şunları kaydetti: “Katma değerli ürün ihracatı planlıyorsak ve rekabeti büyütme hedefindeysek yerlilik oranımızı artırmak gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda son 3,5 yıldır çok ciddi yerlilik projelerine imza attık. Bazı bisiklet modellerimizi yüzde 70'e kadar yerlileştirdik. Bu hem rekabet gücümüzü artırıyor hem de ülkemize daha fazla döviz girdisi sağlıyor.”