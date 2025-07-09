Bisan ve Carraro Bisiklet Nahita Holding’de birleşti

Özlem SARSIN- İZMİR

Türkiye’nin 62 yıllık bi­siklet markası olan Bi­san Bisiklet’i bünyesin­de bulunduran Nahita Holding, Hollanda merkezli bisiklet üre­ticisi Accell Group’un Türki­ye’deki tüm faaliyetlerini dev­raldı. Nahita Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Bisan Bisiklet Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Temurtaş, Accell Group’un Ma­nisa OSB’de yer alan fabrikası­nı tüm hakları ile satın aldıkları­nı söyleyerek, 35 milyon euroluk bir yatırım harcaması yaptık­larını belirtti. Sektörün iki bü­yük markası Carraro ve Bisan’ı tek çatı altında birleştirdikleri­ni dile getiren Temurtaş, “Tür­kiye’nin sanayi ve gelişim odak­lı yatırımlarıyla öne çıkan Na­hita Holding olarak, önemli bir satın alma hamlesine imza at­tık. Holding, global bisiklet üre­ticisi Accell Group’un Türkiye operasyonlarını devralarak sektördeki gücünü daha da pe­kiştirdi. Bisan markamızla baş­ladığımız bisiklet yolculuğu­nu, şimdi Accell Türkiye’nin tecrübesi ve altyapısıyla daha da ileri taşıyoruz. Bu satın alma, Türkiye’yi bisiklet üreti­minde bir merkez haline getir­me hedefimizin önemli bir adı­mıdır. Katma değeri yüksek, yenilikçi ve çevre dostu ula­şım çözümleri sunmaya de­vam edeceğiz” diye konuştu. Bu stratejik adımın, Türkiye’de bisiklet üretimi, istihdam ve Ar- Ge alanlarında yeni yatırımların da önünü açacağına dikkat çe­ken Temurtaş, “Accell Group’un bilgi birikimi, Bisan’ın teknoloji ve AR-GE gücü bir araya geliyor. Accell Group’un amiral marka­sı Carraro ve diğer markaları ar­tık üretim yelpazemize dahil ol­du” dedi.

“Bisiklet ihracatında öne çıkacağız”

Accell Group Manisa fabrika­sında 2024 yılında 1 milyar lira ihracat, 400 milyon lira iç satış olmak üzere toplamda 1 milyar 400 milyon liralık ciro sağlandı­ğını belirten Temurtaş, birleş­me ile üretim kapasitelerinin ve ihracatlarının getirilerinin kay­da değer ölçüde artacağını belir­terek, Türkiye’nin ihracat lide­ri bisiklet üreticisi konumuna ulaşmayı hedeflediklerini vur­guladı. 2025 yılı projeksiyonla­rı çerçevesinde yaklaşık 1,5 mil­yar lira ihracat gerçekleştire­ceklerini kaydeden Temurtaş, sözlerine şöyle devam etti, “Ac­cell Group’un gerçekleştirdiği ihracat dış pazarlarda önemli bir paya sahiptir. Avrupa pazarında yüksek marka bilinirliğe sahip Carraro, Ghost, Lapierre, Whist­le ve Tunturi markalarının ihra­cat süreçleri artık tarafımızca yürütülecek. Bu gelişme, ihracat pazarlarımızın daha da genişle­mesi ve uluslararası arenadaki konumumuzun güçlenmesi açı­sından stratejik bir adım niteli­ğindedir.’’

Manisa OSB’de 37 bin metre­kare açık, 25 bin metrekare ka­palı alana sahip üretim tesisinde 225 kişiye istihdam sağlandığını belirten Temurtaş, şunları söy­ledi: “Özellikle boyahane tesisi, Türkiye standartlarının üzerin­de bir altyapıya sahip. Proses ya­pısı, montaj hattı ve kalite kont­rol sistemleri üst düzeyde olan bu fabrikada 40 yılı aşkın süre­dir kaliteden ödün verilmeden üretim gerçekleştiriliyor. Biz de teknolojideki birikimimizin sağ­ladığı avantajla, farklı modeller­de ve renk seçeneklerinde hem elektrikli hem de klasik bisiklet üretimini daha erişilebilir fiyat­larla sürdürmeyi hedefliyoruz.”

Manisa fabrikada 2025 yılı­nın ilk 6 ayında, aylık 6 bin adet elektrikli bisiklet üretildiğini ifade eden Temurtaş, klasik bi­siklet üretiminin ise aylık 8 bin adet olduğunu söyledi. İzmir Kemalpaşa’da bulunan Bisan fabrikasında ise aylık 12 bin adet klasik bisiklet üretildiğini dile getiren Temurtaş, ‘’Bu yatırım ile üretim kapasitemizin yanı sıra satış ağımız da büyüyecek. Genişleyen bayi ve teknik servis ağımız ile yaklaşık 600 bayide satış yapmayı hedefliyoruz. Ay­rıca, Manisa’da üretilen ürünle­rin yerlilik oranında da anlam­lı bir artış hedefliyoruz. Hâliha­zırda yüzde 50–55 seviyesinde olan yerlilik oranını, birleşme­nin getireceği güçle birlikte yüz­de 75–80 düzeyine çıkarmayı amaçlıyoruz. Böylece, Manisa üretim tesisimiz de tıpkı Bisan gibi yüksek yerlilik oranına sa­hip bir üretim tesisi haline gele­cek’’ dedi.