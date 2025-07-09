Bisan ve Carraro Bisiklet Nahita Holding’de birleşti
Bisan Bisiklet’i bünyesinde bulunduran Nahita Holding, 35 milyon euro yatırımla Accell Group’un bünyesinde yer alan Carraro Bisiklet’in Manisa OSB’de yer alan fabrikasını tüm hakları ile satın aldı. Nahita Holding bu yatırım hamlesiyle hem üretim kapasitesini hem de satış ağını büyütecek.
Özlem SARSIN- İZMİR
Türkiye’nin 62 yıllık bisiklet markası olan Bisan Bisiklet’i bünyesinde bulunduran Nahita Holding, Hollanda merkezli bisiklet üreticisi Accell Group’un Türkiye’deki tüm faaliyetlerini devraldı. Nahita Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Bisan Bisiklet Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Temurtaş, Accell Group’un Manisa OSB’de yer alan fabrikasını tüm hakları ile satın aldıklarını söyleyerek, 35 milyon euroluk bir yatırım harcaması yaptıklarını belirtti. Sektörün iki büyük markası Carraro ve Bisan’ı tek çatı altında birleştirdiklerini dile getiren Temurtaş, “Türkiye’nin sanayi ve gelişim odaklı yatırımlarıyla öne çıkan Nahita Holding olarak, önemli bir satın alma hamlesine imza attık. Holding, global bisiklet üreticisi Accell Group’un Türkiye operasyonlarını devralarak sektördeki gücünü daha da pekiştirdi. Bisan markamızla başladığımız bisiklet yolculuğunu, şimdi Accell Türkiye’nin tecrübesi ve altyapısıyla daha da ileri taşıyoruz. Bu satın alma, Türkiye’yi bisiklet üretiminde bir merkez haline getirme hedefimizin önemli bir adımıdır. Katma değeri yüksek, yenilikçi ve çevre dostu ulaşım çözümleri sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Bu stratejik adımın, Türkiye’de bisiklet üretimi, istihdam ve Ar- Ge alanlarında yeni yatırımların da önünü açacağına dikkat çeken Temurtaş, “Accell Group’un bilgi birikimi, Bisan’ın teknoloji ve AR-GE gücü bir araya geliyor. Accell Group’un amiral markası Carraro ve diğer markaları artık üretim yelpazemize dahil oldu” dedi.
“Bisiklet ihracatında öne çıkacağız”
Accell Group Manisa fabrikasında 2024 yılında 1 milyar lira ihracat, 400 milyon lira iç satış olmak üzere toplamda 1 milyar 400 milyon liralık ciro sağlandığını belirten Temurtaş, birleşme ile üretim kapasitelerinin ve ihracatlarının getirilerinin kayda değer ölçüde artacağını belirterek, Türkiye’nin ihracat lideri bisiklet üreticisi konumuna ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı. 2025 yılı projeksiyonları çerçevesinde yaklaşık 1,5 milyar lira ihracat gerçekleştireceklerini kaydeden Temurtaş, sözlerine şöyle devam etti, “Accell Group’un gerçekleştirdiği ihracat dış pazarlarda önemli bir paya sahiptir. Avrupa pazarında yüksek marka bilinirliğe sahip Carraro, Ghost, Lapierre, Whistle ve Tunturi markalarının ihracat süreçleri artık tarafımızca yürütülecek. Bu gelişme, ihracat pazarlarımızın daha da genişlemesi ve uluslararası arenadaki konumumuzun güçlenmesi açısından stratejik bir adım niteliğindedir.’’
Manisa OSB’de 37 bin metrekare açık, 25 bin metrekare kapalı alana sahip üretim tesisinde 225 kişiye istihdam sağlandığını belirten Temurtaş, şunları söyledi: “Özellikle boyahane tesisi, Türkiye standartlarının üzerinde bir altyapıya sahip. Proses yapısı, montaj hattı ve kalite kontrol sistemleri üst düzeyde olan bu fabrikada 40 yılı aşkın süredir kaliteden ödün verilmeden üretim gerçekleştiriliyor. Biz de teknolojideki birikimimizin sağladığı avantajla, farklı modellerde ve renk seçeneklerinde hem elektrikli hem de klasik bisiklet üretimini daha erişilebilir fiyatlarla sürdürmeyi hedefliyoruz.”
Manisa fabrikada 2025 yılının ilk 6 ayında, aylık 6 bin adet elektrikli bisiklet üretildiğini ifade eden Temurtaş, klasik bisiklet üretiminin ise aylık 8 bin adet olduğunu söyledi. İzmir Kemalpaşa’da bulunan Bisan fabrikasında ise aylık 12 bin adet klasik bisiklet üretildiğini dile getiren Temurtaş, ‘’Bu yatırım ile üretim kapasitemizin yanı sıra satış ağımız da büyüyecek. Genişleyen bayi ve teknik servis ağımız ile yaklaşık 600 bayide satış yapmayı hedefliyoruz. Ayrıca, Manisa’da üretilen ürünlerin yerlilik oranında da anlamlı bir artış hedefliyoruz. Hâlihazırda yüzde 50–55 seviyesinde olan yerlilik oranını, birleşmenin getireceği güçle birlikte yüzde 75–80 düzeyine çıkarmayı amaçlıyoruz. Böylece, Manisa üretim tesisimiz de tıpkı Bisan gibi yüksek yerlilik oranına sahip bir üretim tesisi haline gelecek’’ dedi.