Bisse, İstanbul'da 60 milyon lira yatırımla yeni fabrika kuracak

04 Kasım 2020

Hazır giyim markası Bisse'nin, 60 milyon lira yatırımla İstanbul'da yeni bir fabrika kuracağı açıklandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2021 Nisan ayında faaliyete geçmesi planlanan fabrika bin 200 kişiye istihdam sağlayacak.

İlk etapta 8 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan fabrikanın 2023 yılında 20 bin metrekareye çıkarılması hedefleniyor.

Mart ayından bu yana süregelen pandemi ve yükselen döviz kuru ile birlikte ihracata odaklandıklarını belirten Bisse Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Kefeli, "Güney Afrika, Almanya, Belçika, İsveç, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Irak, Lübnan, Kanada ve ABD’ye ihracat gerçekleştiriyoruz. Ancak pandemi etkisiyle yurt dışına olan siparişler ciddi bir şekilde arttı. Bugün için özellikle İspanya ve Belçika’dan aldığımız gömlek ve takım elbise siparişlerini yetiştirebilmek adına hem biz hem de 4 fabrika daha bizim için çalışıyor." dedi.

Kaynak: Reuters