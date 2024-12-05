BİST Katılım 30 endeksindeki en büyük elektrik üreticisi: Aksa Enerji

1 Aralık 2024 - 30 Nisan 2025 tarihlerini kapsayan dönemde Bist Katılım 30 endeksinde yer alacak olan Aksa Enerji, kesintisiz olarak katılım endekslerinde en uzun süre listelenen şirketler arasındaki yerini aldı.

Katılım 30 endeksine giren en büyük elektrik üreticisi olma unvanını da elde eden şirketin 7 ülkede toplam kurulu gücü 2694 MW olan 10 enerji santrali bulunuyor. Santrallerin ikisi Türkiye’de, biri KKTC’de, diğerleri ise Afrika ülkeleri ve Özbekistan’da yer alıyor. 2030 yılı sonuna kadar toplam 5 milyar dolar yatırımla kurulu gücünü 7 bin 850 MW’ye çıkarmayı hedefleyen şirket, küresel pazardaki varlığını 2 kıtadan 4 kıtaya yaymayı ve yenilenebilir enerjinin portföy içindeki oranını yüzde 28’e yükseltmeyi hedefliyor.

30 Eylül 2024 itibariyle katılım fonlarının büyüklüğü: 135.1 milyar TL

BİST Katılım 30 içindeki şirketler, aynı zamanda katılım bankalarının fonları ve diğer katılım fonlarının portföy tercihlerinde de öncelikli olarak yer alıyor... Şirketlerin katılım endekslerine girebilmesi için çeşitli kriterleri yerine getirmesi gerekiyor. Bu kriterlerin başında, katılım finans ilkelerine uygun olmayan gelirlerin toplam gelirlere oranının yüzde 5’in altında olması yer alıyor.

30 Eylül 2024 itibariyle katılım fonlarının büyüklüğü 135.1 milyar TL’ye ulaşmış olan Aksa Enerji, katılım hisse senedi fonları portföylerini oluştururken, BİST Katılım endekslerinde yer alan şirketlere yatırım yapmak zorunda. Bu çerçevede söz konusu fonların portföyünde yer alabilmek için şirketlerin belirtilen kriterleri karşılaması ve mutlaka Katılım endekslerine girmesi gerekiyor.