BIST’e daha fazla yeni ekonomi şirketi gelmeli
Tera Yatırım Genel Müdürü Emin Münir Sarpyener, “Yatırımcılar özellikle Borsa İstanbul’da yeni ekonomi şirketlerinin azlığına dikkat çekiyor. Teknoloji, enerji ve savunma sanayi ağırlıklı daha fazla şirketin borsada yer alması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.
Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR
Londra’da son 3 yıldır yatırımcı konferansı düzenlediklerini bu yıl sonbaharda da Dubai’de bir toplantı yapacaklarını kaydeden Sarpyener, ilk yıl 13 şirket ve 30’un üzerinde yabancı yatırımcıyla başlayan organizasyonun bu yıl 22 şirket ve yaklaşık 60 yabancı yatırımcıya ulaştığını aktardı. Sarpyener, yabancıların en çok seçim tarihini sorguladığını da söyledi.
Bir grup gazeteci ile düzenlenen sohbet toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu’nun borsada işlem gören şirketlerin fiili dolaşımdaki pay oranı hesabına yönelik düzenlemesini değerlendiren Tera Yatırım Genel Müdürü Emin Münir Sarpyener, bu konuda şirketi olumsuz etkileyecek bir durum olmadığını belirterek, “SPK’nin cuma günü açıklanan kararlarında açıkçası bize zarar verecek bir husus yok. Normal şartlarda Tera Yatırım’ın, TR Teknoloji Holding’in ve Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığımızın endekslerde yer alması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.
Son dönemde bazı fonlara yönelik eleştirileri de değerlendiren Sarpyener, Tera Portföy’ün yönettiği fonların performansının yatırımcı nezdinde karşılık bulduğunu söyledi. Sarpyener, “Bazı çevreler tarafından sürekli eleştiriler dile getirildi. Ancak ilgili fon güçlü performansına devam etti. Şu anda yaklaşık 90 bin yatırımcıya ve 155 milyar lira büyüklüğe ulaşmış durumda. Bu tablo, eleştirilere yatırımcının ve fon yönetiminin verdiği en net cevaptır” diye konuştu.
Bireyselde büyümeyi önceliklendirdi
Tera Portföy’ün yüzde 100 iştirakleri olduğunu hatırlatan Sarpyener, toplam yönetilen varlık büyüklüğünün 330 milyar lira seviyesine ulaştığını ve yaklaşık 280 bin yatırımcıya temas ettiklerini belirtti. Bireysel yatırımcı tarafında büyümeyi stratejik öncelik olarak konumlandırdıklarını ifade eden Sarpyener, yıl sonundan önce yapay zeka destekli bir mobil uygulamayı devreye almayı hedeflediklerini söyledi.
Sarpyener bireysel yatırımcı tabanını, dijital atılım ve yapay zekâ destekli uygulamalarla büyüteceklerini anlatırken “Hedefimiz bireysel yatırımcı tarafında pazar payımızı daha da genişletmek. Bu hedefimiz doğrultusunda özellikle dijital kanallarda atılıma hazırlanıyoruz. Sermaye piyasalarından reel sektöre aktarılan fon büyüklüğünü artırmaya kararlıyız. Hedefimiz, Anadolu’nun potansiyelini piyasalara, piyasaların derinliğini Anadolu’ya taşımak. 5 yıl içinde en fazla bireysel müşteriye dokunan aracı kurum olmayı hedefliyoruz” dedi.
100 şirket daha arz için bekliyor
Sermaye piyasalarının Türkiye ekonomisinin büyüklüğüne kıyasla hâlâ gelişim alanı taşıdığını dile getiren Sarpyener, yaklaşık 100 şirketin halka arz için beklediğini söyledi. Sarpyener, halka arzların başarılı oldukça bireysel yatırımcının piyasaya katkısının artacağını ifade etti.
Sarpyener ayrıca, fonlar üzerinden yatırım yapmanın bireysel yatırımcı açısından daha sağlıklı bir kanal olduğunu vurgulayarak, “Yatırımcının kendi başına doğrudan hisse seçmek yerine fonlar aracılığıyla sermaye piyasalarında yer alması, birikimlerini koruması ve büyütmesi açısından daha faydalı olacaktır” değerlendirmesinde bulundu. Yakın dönemde halka arz öncesi şirketlere yatırım yapmayı hedefleyen bir girişim sermayesi yatırım ortaklığının lansmanını planladıklarını da açıklayan Sarpyener, bu yapıyla teknoloji, savunma sanayi ve tarım gibi alanlarda potansiyel gördükleri şirketlere yatırım yapmayı ve bireysel yatırımcıları bu şirketlerle buluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.