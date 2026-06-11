BIST’e daha fazla yeni ekonomi şirketi gelmeli

Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR

Londra’da son 3 yıldır yatı­rımcı konferansı düzenlediklerini bu yıl sonbaharda da Dubai’de bir toplantı yapacaklarını kaydeden Sarpyener, ilk yıl 13 şirket ve 30’un üzerinde yabancı yatırımcıyla baş­layan organizasyonun bu yıl 22 şir­ket ve yaklaşık 60 yabancı yatırım­cıya ulaştığını aktardı. Sarpyener, yabancıların en çok seçim tarihini sorguladığını da söyledi.

Bir grup gazeteci ile düzenle­nen sohbet toplantısında Serma­ye Piyasası Kurulu’nun borsada işlem gören şirketlerin fiili dola­şımdaki pay oranı hesabına yö­nelik düzenlemesini değerlendi­ren Tera Yatırım Genel Müdürü Emin Münir Sarpyener, bu ko­nuda şirketi olumsuz etkileye­cek bir durum olmadığını belir­terek, “SPK’nin cuma günü açık­lanan kararlarında açıkçası bize zarar verecek bir husus yok. Nor­mal şartlarda Tera Yatırım’ın, TR Teknoloji Holding’in ve Pe­ra Gayrimenkul Yatırım Ortak­lığımızın endekslerde yer alma­sı gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Son dönemde bazı fonlara yöne­lik eleştirileri de değerlendiren Sarpyener, Tera Portföy’ün yö­nettiği fonların performansının yatırımcı nezdinde karşılık bul­duğunu söyledi. Sarpyener, “Bazı çevreler tarafından sürekli eleş­tiriler dile getirildi. Ancak ilgili fon güçlü performansına devam etti. Şu anda yaklaşık 90 bin yatı­rımcıya ve 155 milyar lira büyük­lüğe ulaşmış durumda. Bu tablo, eleştirilere yatırımcının ve fon yönetiminin verdiği en net cevap­tır” diye konuştu.

Bireyselde büyümeyi önceliklendirdi

Tera Portföy’ün yüzde 100 işti­rakleri olduğunu hatırlatan Sarp­yener, toplam yönetilen varlık bü­yüklüğünün 330 milyar lira sevi­yesine ulaştığını ve yaklaşık 280 bin yatırımcıya temas ettiklerini belirtti. Bireysel yatırımcı tara­fında büyümeyi stratejik öncelik olarak konumlandırdıklarını ifa­de eden Sarpyener, yıl sonundan önce yapay zeka destekli bir mo­bil uygulamayı devreye almayı he­deflediklerini söyledi.

Sarpyener bireysel yatırımcı tabanını, dijital atılım ve yapay zekâ destekli uygu­lamalarla büyüteceklerini anlatır­ken “Hedefimiz bireysel yatırım­cı tarafında pazar payımızı daha da genişletmek. Bu hedefimiz doğ­rultusunda özellikle dijital kanal­larda atılıma hazırlanıyoruz. Ser­maye piyasalarından reel sektöre aktarılan fon büyüklüğünü artır­maya kararlıyız. Hedefimiz, Ana­dolu’nun potansiyelini piyasalara, piyasaların derinliğini Anadolu’ya taşımak. 5 yıl içinde en fazla birey­sel müşteriye dokunan aracı ku­rum olmayı hedefliyoruz” dedi.

100 şirket daha arz için bekliyor

Sermaye piyasalarının Türkiye ekonomisinin büyüklüğüne kıyas­la hâlâ gelişim alanı taşıdığını di­le getiren Sarpyener, yaklaşık 100 şirketin halka arz için beklediğini söyledi. Sarpyener, halka arzların başarılı oldukça bireysel yatırımcı­nın piyasaya katkısının artacağını ifade etti.

Sarpyener ayrıca, fonlar üzerinden yatırım yapmanın birey­sel yatırımcı açısından daha sağlık­lı bir kanal olduğunu vurgulayarak, “Yatırımcının kendi başına doğru­dan hisse seçmek yerine fonlar ara­cılığıyla sermaye piyasalarında yer alması, birikimlerini koruması ve büyütmesi açısından daha fayda­lı olacaktır” değerlendirmesinde bulundu. Yakın dönemde halka arz öncesi şirketlere yatırım yapma­yı hedefleyen bir girişim sermaye­si yatırım ortaklığının lansmanını planladıklarını da açıklayan Sarp­yener, bu yapıyla teknoloji, savun­ma sanayi ve tarım gibi alanlarda potansiyel gördükleri şirketlere ya­tırım yapmayı ve bireysel yatırım­cıları bu şirketlerle buluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.