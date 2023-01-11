BiSU ile tüketiciler 60 milyon liralık tasarruf sağladı

Türk girişim dünyasının son dönemde en çok konuşulan şirketlerinden biri olan BiSU, güçlü büyümesini 2022 yılında da sürdürdü. Son yıllarda attığı adımlarla Türkiye’nin online indirim marketine dönüşen ve 400’e yakın temel ihtiyaç ürününün ekonomik boylarda ve çoklu paketlerde uygun fiyata evlere teslimatını sağlayan BiSU, 2022’de bir önceki yıla göre cirosunu 15 kat artırmayı başardı. 2015 yılında, aynı zamanda çocukluk arkadaşı olan Ergin Üner ve Ozan Alptekin tarafından, bayilere su siparişi yönlendiren bir pazar yeri uygulaması olarak hayata geçirilen BiSU, bugün yaşadığı dönüşümle birlikte sudan, maden suyuna temizlik malzemelerinden temel gıda ürünlerine uzanan bir portföyde tüketicilere hizmet veriyor.

2022'de cirosunu 15 kat artırdı

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan BiSU Kurucu Ortağı ve CEO’su Ergin Üner, Eylül 2021 tarihinde İstanbul’un bazı bölgelerinde pilot olarak başladıkları bu yeni iş modelinde kısa sürede büyük yol kat ettiklerinin altını çizerken, “Bugün 115 depomuzla birlikte, İstanbul’un yüzde 90’ından fazlasına hizmet verir hale geldik. Kendi hızlı teslimat servisimizle birlikte, bugün itibarıyla İstanbul’da 400 bini aşkın aktif kullanıcıya ulaştık. Cirosal olarak baktığımızda, 2022’yi yaklaşık 15 katlık bir büyümeyle tamamlarken, son bir yılda da yaklaşık 1.000 kişilik istihdam yarattık” dedi.

Yıl sonuna kadar 420 depoya ulaşmayı hedefliyor

2023 yılında hızlı büyümeyi devam ettirirken, verimlilik üzerine kurdukları iş modeliyle sürdürülebilir karlılığa da önem vereceklerinin altını çizen Ergin Üner, “Bugün yaklaşık 36 milyon dolar seviyesine ulaşan yıllık ciromuzu, gelecek yıl sonunda 5 katlık bir artışla yaklaşık 180 milyon dolar seviyesine yükseltmek istiyoruz. Diğer yandan, İstanbul’un tamamını kapsadıktan sonra, kendi hızlı teslimat uygulamamızı Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve Eskişehir öncelikli olmak üzere farklı şehirlere de taşıyacağız. Tüm bu şehirlerle birlikte hedefimiz gelecek yıl sonuna kadar 420 depoya ulaşmak. 3 yıllık dönemde ise, Türkiye’de 1.000 depoyla faaliyet gösteren ve 10.000 kişiye istihdam sağlayan bir organizasyona dönüşmeyi hedefliyoruz. 2024 sonrasıyla birlikte ise, bu iş modelimizi, uygun yurt dışı lokasyonlarda da devreye alacağız” ifadelerini kullandı.

"Maliyet tasarrufunu indirime çevirdik"

İş modelleri hakkında da detaylı bilgi veren Ergin Üner, “Sadece temel ürünlere odaklandığımız için, bizde taze ürün yok. Çünkü bunları evinizde stoklayamazsınız. Bizde 2’li tuvalet kağıdı yok ama 32’li tuvalet kağıdı var. Ya da 5’li makarna var. Çamaşır deterjanı, zeytinyağı gibi temel ürünlerde, çoklu paket ve ekonomik boylara odaklanıyoruz. Tüketiciye çoklu paketlerde ve ekonomik boylarda sunduğumuz ürünlerle onları taşıma derdinden kurtarırken aynı zamanda onlara çok ciddi bir tasarruf imkânı sunuyoruz. Maden suyunu 24’lük pakette aldığında ona çok daha ucuza mal oluyor. Maden suyunu taşımak zorunda kalmıyor, bozulan bir ürün olmadığı için de evinde saklayabiliyor. Böyle olunca bizim elektrik maliyetimiz çok düşük. Atık maliyetimiz neredeyse hiç yok. Maliyetlerdeki bu tasarrufu tüketiciye temel ürünlerde fiyat indirimi olarak sunmaya karar verdik. 2022 yılında yaptığımız indirim kampanyaları ve promosyonlarla, tüketiciye sağladığımız tasarruf büyüklüğü de yaklaşık 60 milyon TL’yi buldu” dedi.

Haftanın 7 günü 30 dakikada teslimat

“Haftanın 7 günü, sabah 8’den gece 24.00’e kadar hem damacana hem de temel ürünlerde siparişleri kendi hızlı teslimat ekibimizle 30 dk içerisinde evlere ulaştırabiliyoruz” diyen Ergin Üner, şöyle devam etti: “Bunun yanında, damacana suda geçerli olan pazar yeri modelimiz halen 60 şehirde geçerli. Bu model kapsamında, BiSU üzerinden farklı markalarda damacana su siparişi verebiliyorsunuz ve bu siparişler bayiye düşüyor. Teslimat süreçlerini de yine bayi yönetiyor. Burada en önemli noktalardan birisi bizim tüketiciye sunduğumuz seçme fırsatı. Yani tüketiciler, BiSU üzerinden, sadece bir markaya bağlı kalmadan, farklı markaların fiyatlarını ve kalitelerini karşılaştırarak kendi seçimlerini yapabiliyor. Bu seçimleri yaparken de onlardan damacana farkı alınmıyor. Yaptığımız araştırmalarda da kullanıcıların yüzde 45’inin markalar arasında geçiş yaparak yeni markaları deneyimlediğini gördük.”

Tüm filoyu elektrikli araçlara çevirecek

Sürdürülebilirliği de BiSU’nun iş modeline temeline yerleştirdiklerini ifade eden Ergin Üner, “Bugün İstanbul’da yaklaşık 400 araçlık bir filoyla evlere servis gerçekleştiriyoruz. Bu filonun yüzde 25’i elektrikli araçlardan oluşuyor. Burada da Ford Otosan iştiraki Rakun ile iş birliği yapıyoruz. Hedefimiz 3 yıl içinde tüm filoyu elektrikli araçlara çevirmek. Bunun yanında UNICEF ile çok anlamlı bir iş birliğimiz var. Bu iş birliği kapsamında, BiSU üzerinden verilen her siparişte, 1 çocuğun 1 günlük su ihtiyacını karşılıyoruz. Bugüne kadar hayatına dokunduğumuz çocuk sayısı 27 milyona ulaştı” dedi.

En çok hangi ürünler sipariş ediliyor?

- BiSU aplikasyonu bugüne kadar 3,5 milyon kez indirildi.

- Sadece İstanbul’da, hızlı teslimat aktif kullanıcı sayısı 400 bine ulaştı

- BiSU üzerinden en çok satışı yapılan ürünler su ve içecek kategorisinde damacana, şişe su ve maden suyu olarak dikkat çekerken, diğer kategorilerde ise Türk kahvesi, cips, salça, kağıt havlu, tuvalet kağıdı, şeker, tuz, pirinç ve bulgur gibi ürünler öne çıktı.

- 2022 yılı içerisinde, BiSU üzerinden toplam 5 milyon sipariş verildi. Bu siparişlerde başarılı teslimat oranı yüzde 96 ile sektör ortalamasının çok üzerinde gerçekleşti.

100 milyon dolar değerlemeye ulaştı

BiSU, 2015 yılında 3 melek yatırımcıdan ilk yatırımı aldı. 2016 yılında 500 Startup ile Sankonline tarafından yatırımlar gerçekleştirildi. 2020’de ise, 16 yeni melek yatırımcı ile 3 yeni fon (TR Angels & Aslanoba & Alesta) girişi oldu. 2021 sonunda, Aslanoba Capital, Alesta Yatırım ve yeni melek yatırımcılardan gelen sermaye girişiyle şirket değeri 50 milyon doları buldu. 2022 son çeyrek için 100 milyon dolar değerleme üzerinden ön anlaşma yapılırken, geçtiğimiz günlerde, BiSU ve İntegral Portföy Yatırım şirketi ortaklığında, BiSU Girişim Sermayesi Fonu kuruldu. Söz konusu fonu şubat ayı sonuna kadar kapatmayı planlayan BiSU, bu yılın ikinci yarısı için hedeflediği yeni bir yatırım turuyla 250 milyon dolarlık bir değerlemeye ulaşmayı amaçlıyor. BiSU, yakın gelecekte de 1 milyar dolarlık değere ulaşarak Türkiye’nin ilk 10 unicorn’undan biri olmayı hedefliyor.