Bitci Borsa’ya yeni CEO

“Türkiye’nin kripto para borsası” olarak dünyanın farklı ülkelerinde faaliyet gösteren Bitci Borsa, 2023 yılına hızlı bir giriş yaptı. 2022’de holdingleşme kararı alan Bitci, yoluna yeni CEO’yla devam edecek. Bitci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Çağlar, yeni CEO’nun Ahmet Onur Yeygün olduğunu açıkladı. Atamayla ilgili bir tweet yazan Çağlar, “2023 yılı değişim ve gelişimi hissedeceğimiz bir yıl olacak. Yeni yönetim yapımızla mutlak başarıya odaklanıyor olacağız. Bitci ailemizi de büyütmeye devam edeceğiz. Ailemizin son üyesi Bitci Borsa A.Ş. CEO’su Ahmet Onur Yeygün‘e hoş geldin diyorum” sözleriyle yeni CEO’yu tanıttı.

Kurumsallaşma adımlarını hızlandıran şirket, Bitci Teknoloji ile yeni kurduğu Bitci NFT, Bitci Gaming ve Bitci Borsa şirketlerini ‘Bitci Holding’ çatısı altında birleştirmişti. Bu vizyon doğrultusunda çalışmalarına hız verdiklerini belirten Çağlar, “Metaverse, NFT ve Web3 Gaming’te de faaliyetlere yoğunlaşacağımızı, Türkiye’yi ve Bodrum’u dünyanın sayılı blockchain teknolojileri merkezi haline getireceğimizi söylemiştik. Yeni CEO’muzun aramıza katılmasıyla hedeflerimize daha hızlı ulaşacağız” dedi.

Kripto sektörünün yakından tanıdığı bir isim olan Ahmet Onur Yeygün de, atamasıyla ilgili olarak “Hepimiz için hayırlı olsun. Elimden gelenin en iyisini yapmak için geliyorum. Allah utandırmasın. Planlarımız, değişimlerimiz, hedeflerimiz olacak. Türkiye'nin borsası için çalışacağım” yorumunu yaptı.

Ahmet Onur Yeygün kimdir?

1999 yılında başladığı iş hayatında perakende, tekstil, otomotiv, matbaacılık ve gıda gibi farklı sektörlerin pazarlama ve iletişim alanlarında uzmanlaşan Yeygün, proje yöneticiliği, sanat yönetmenliği ve ajans direktörlüğü görevleri üstlendi. 2014 yılından beri yatırımcı ve proje üreticisi olarak kripto varlıklar alanında yer alan ve BTC Güncel kripto varlık haber platformunun kurucusu olan Yeygün, Bitci Ailesi’ne katılmadan önce, kripto varlık borsası olan Bitay Türkiye ve Global Pazarlama Direktörü ve son olarak da OKX Türkiye Ülke Müdürü olarak görev yapıyordu.