BİTES Savunma yerli video konferans sistemi geliştirdi

29 Temmuz 2020

HÜSEYİN GÖKÇE -YEŞİM ARDIÇ

Şişli Meslek Lisesini bitirdikten sonra İTÜ’de Matematik Mühendisliği okuyan Uğur Coşkun, 2000 yılında kurduğu BİTES Savunma adlı şirkette ürettiği yazılımla, savunma sanayiine hizmet vermeye başladı. Geliştirdiği yazılımla bugüne kadar Türkiye ekonomisine 30 milyon dolar kazandıran BİTES, 2019 yılında hisselerinin yüzde 51’ini devrederek ASELSAN’ın iştiraki haline geldi. 2 kişiyle başlayan yolculuk bugün çoğunluğunu mühendislerin oluşturduğu 220 kişilik dev ekiple devam ederken, BİTES Savunma COVID-19 döneminde sık kullanılmaya başlayan video konferans sistemi de geliştirdi.

BİTES Savunma’nın başarı hikayesini DÜNYA’ya anlatan Genel Müdür Uğur Coşkun, babasının görevi gereği Diyarbakır’da başladığı bilgisayar alanındaki meslek lisesi eğitimini, İstanbul Şişli Meslek Lisesi'nde tamamladı. İTÜ Matematik Mühendisliği bölümünde okurken bir arkadaşıyla birlikte şirket kurduğunu söyleyen Coşkun, burada 35 kişilik ekiple Digitürk, Alarko Holding gibi kuruluşlarla bilişim, haberleşme ve uydu tabanlı yeni nesil etkileşimli multimedia uygulama yazılımları geliştirdi. Dönemin Savunma Sanayi Müsteşarının özel sektöre açılım konusunda yaptığı çalışmalarla birlikte bu sektöre adım atmaya karar veren Uğur Coşkun, Ankara’ya taşıdığı şirkette sabit ve döner kanat simülasyon uygulamaları, güvenlik kritik platformlara gerçek zamanlı yazılım geliştirme, yeni nesil insan makine arayüzü uygulamaları gibi birçok yazılım yoğun sistem entegrasyonu projelerini hayata geçirdi.

İlk ihaleyi Sikorsky'den aldı

2005 yılında Sikorsky firmasının ürettiği BlackHawk ve SeaHawk helikopterlerinin eğitim sistemleriyle ilgili bir simülasyon ihalesinden iki iş paketinin gerçekleştirilmesi projesini üstlenen şirket, 2010 yılında F-16 dahil birçok projede iş alarak hızla büyüme sürecine girdi. 2012 yılından itibaren yurt dışı projelerine yöneldiklerini ve Almanya’da simülasyon alanında işler aldıklarını belirten Uğur Coşkun, eş zamanlı olarak İtalya’da bir proje gerçekleştirdiklerini 2018’de ise Sikorsky’den doğrudan iş paketi aldıklarını söyledi 2019 yılı Şubat ayının BİTES Savunma için dönüm noktası olduğunu söyleyen Coşkun, “ASELSAN yüzde 51 hissemizi alarak bizi iştiraklerine dahil etti” dedi.

Bugüne kadar yaptıkları çalışmalarla Türkiye ekonomisine 30 milyon doların üzerinde katkı sağladıklarının altını çizen Coşkun, halen yüzde 99 yerlilik oranıyla 8 ülkeye ihracat yaptıklarını aktardı. Dünya savunma sanayindeki global oyuncuların; ulaşım, sağlık ve enerji sektöründe de çalışmaları olduğunu söyleyen Uğur Coşkun, “Şu anda oluşturduğumuz 220 kişilik ekibimizle, sağlık, enerji ve ulaştırma sektöründe de çok başarılı işler yapıyoruz” dedi.

Yabancı menşeili konferans sistemlerine alternatif



■ BİZ ASLINDA yabancı menşeli video konferans çözümlerini Türkiye’den uzaklaştırmak için uğraşıyoruz. Pandemi sürecinde çok yoğun çalışarak, bu çözümlerin yerli versiyonu olan BizBize markasıyla bir yazılım geliştirdik. Halen yoğun olarak kullanılan birçok video konferans çözümlerinin güvenlik açısından sakıncaları tüm dünya tarafından kabul edilmiş bir gerçek. Video konferans çözümlerinde, konferans görüşmesi gerçekleştiren her bir bireyin ses bilgisi, yüz ve ortam bilgisi yurtdışındaki serverlarda işleniyor ve hizmet kalitesi sağlanıyor. Bu algoritmaları ve işlemleri; yerli yazılımımızla, yerli altyapılarımızı kullanarak, kendi serverlarımızda (Turkcell, Türk Telekom veya Türksat'ta) güvenle gerçekleştiriyoruz. Bilgilerinizin tümü ülke sınırlarında işleniyor. Ücretlendirme açısından değerlendirdiğimizde BizBize, alternatif yabancı video konferans uygulamalarına göre biraz daha ucuz olacak. Yurt dışına yönelik olarak ise ürünümüzü XperMeet adıyla piyasaya sürdük. Özellikle ülkemizin stratejik ve yakın ilişkiler içinde olduğu coğrafyalarda video konferans uygulamamızın pazarlanması için çalışmalarımız var. Bizim şu andaki yaklaşımımız; sağlıklı, kullanışlı, verimli bir ürün geliştirmek. ASELSAN kendi içinde kullandığı iletişim platformlarını bir kenara koyup şu anda bizim ürettiğimiz sistem üzerinden tüm iletişimi sağlama yönünde bir karar aldı.

Enerjide ‘uzaktan bakım’



ÜLKEMİZDE çok sayıda enerji santrali, barajlar, enerji nakil hatları var. Bunlarda herhangi bir sorun olduğunda, uzmanların bölgeye ulaşması çok zor oluyor veya çok zaman alıyor. Biz de savunma sanayine yönelik geliştirdiğimiz bir konsepti bu sektöre entegre ettik.



Hedef, Defence 100 listesine girmek



BİR ŞİRKETİN istikrarlı bir şekilde büyümesi, olgunlaşması gerçekten çok meşakkatli bir süreç. Dengelerin devamlı değiştiği bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu noktada 20 seneden beri istikrarlı şekilde büyüyen bir BİTES var. ASELSAN iştiraki olarak da 1 seneyi doldurduk. ASELSAN ile birlikte büyüme trendimiz daha da hızlandı. Bizim şu andaki vizyonumuz Defence 100 listesine girmek.

Otonom araçlar için yapay zeka



ULAŞTIRMA sektöründe otonom araçların seyahat / lojistik maksatlı kullanımı için yapay zekâ teknolojilerinin geliştirilmesi ve optimizasyonuyla ilgili TÜBİTAK desteğiyle yaptığımız altyapı ve teknoloji çözümlerimiz var. Bu ve benzeri çözümlerimiz; askeri otonom araçların sahada güvenli şekilde ilerlemesini sağlıyor.



Ameliyat simülatörleri üretildi



■ DA VİNCİ ROBOTU gibi uzaktan ameliyat için gerekli olan simülasyon teknolojilerini üretebiliyoruz. Yumuşak doku simülasyonu gerçekleştirebilme potansiyeline sahibiz. Doku ve ameliyatların simüle edilmesi, doktorların ameliyata girmeden önce simülasyonda ameliyatı yapması veya tıp fakültesi öğrencileri için simülasyon yapımı için çalışmaların planlamalarını büyük ölçüde tamamladık. MR gibi cihazlardan alınmış olan üç boyutlu tomografik görüntülerin, artırılmış gerçeklik gözlükleriyle holografik olarak yansıtılması, kişinin operasyon sırasında gözlük yardımıyla kafasını çevirmeden işlemi gerçekleştirebilmesi gibi büyük kolaylıklar sunan hizmet modelleri üretmek için hazır durumdayız.