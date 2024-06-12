Bitget Türkiye’nin gururu sporculara destek olacak

Usi Zade, Türkiye’nin gurur duyduğu bu sporcular ile yapılan işbirliği hakkında şunları anlattı: “Bugün Türk Milli Sporcularımızla yaptığımız “Fark Yarat” Kampanyasını aslında bir maddi destekten öte, Türk gençliğine ve Türk insanı için gurur verici bir adım olarak görüyoruz. Türk milli sporcularının ben çok büyük bir taraftarıyım. Özellikle voleybolcularımızı çok destekliyorum. Özellikle kampanyamızda Boks dahil birçok branştan milli voleybolcularımızın yer alması ve kadınların her alanda öne çıkabileceğine şahit olup onları desteklemek bizler için oldukça gurur verici. Bugünkü işbirliğinden dolayı tüm Bitget ekibine ve tabii ki de milli sporcularımıza teşekkür ediyorum. Ben güçlerimizi birleştirerek pek çok başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Türkiye’ye yaptığımız yatırımlar artarak devam edecek” dedi.

Bitget Global Türkiye Ülke Müdürü Serhat Erman ise Bitget’in Türkiye’nin yerel kripto varlık platformu olma yolunda emin adımlar ile ilerlediğini, Türkiye’de kripto ekosistemin büyümesi ve Türkiye kullanıcılarının hak ettikleri kaliteli ürün ve hizmetlere erişebilmesi için özveriyle çalıştıklarının altını çizdi. Erman, geleceğe dair beklentilerini şöyle aktardı: “Geçtiğimiz son 6 yılda yüzün üstünde ülkede 25 milyon kullanıcıya ulaştık ve son 2 yılda dünyanın en hızlı büyüyen kripto para platformu olma başarısını gösterdik. Bu başarıda Türkiye’de gösterdiğimiz performansın etkisi çok büyük. Türkiye'ye baktığımız zaman global kripto para endeksinde kripto para benimseme oranında en yüksek ülkeler arasında. Türkiye'de şu an 6 milyona yakın kripto kullanıcısı var. Biz 2028 yılına kadar bu sayının 15 milyona çıkacağını öngörüyoruz. Son 6 ayda Türkiye pazarındaki faaliyetlerimize hız verdik ve bu çerçevede Türkiye'deki günlük kullanıcı oranımızı %200 ve günlük işlem hacmimizi de %250 artırdık. 2022 yılında “Make It Count” kampanyasını Lionel Messi'nin önderliğine başlattık ve bu partnerliği başlatmamızdaki ana amaç tabii ki Bitget’in marka bilinirliğinin yanı sıra kripto konusundaki farkındalığı dünya çapında arttırmaktı. Bu amacımızda başarıya ulaştık diyebilirim. Türkiye'deki iz düşümü olan Fark Yarat kampanyası ise bizim aslında Türk kullanıcılarına bir teşekkürümüz ve Türk sporu ve sporcusuna bir desteğimiz niteliğinde. Bugün burada partnerliğini duyurmaktan onur duyduğumuz Samet Gümüş, Buse Tosun Çavuşoğlu ve İlkin Aydın alanlarında başarı sahibi ve alanlarında yine fark yaratan sporcular ve biz bu partnerliği bugün burada açıklamaktan son derece gurur duyuyoruz. Bu yaz düzenlenecek olan Paris'teki olimpiyatlarda da bu sporcularımızın altın madalyayla ülkelerine dönmesi en büyük dileğimiz. Bitget ailesi olarak kendilerine başarılar diliyoruz. Bize yaşatacakları milli gurur için şimdiden kendilerine teşekkür ediyoruz. Hayırlı olması dileğiyle.”

Basın toplantısına Bitget’in işbirliği yaptığı sporculardan Milli Boksör Samet Gümüş de katıldı. Gümüş, Bitget ile yaptığı işbirliğinin kendisi için son derece önemli olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Bu yıl benim için özel bir yıl. Hayatımda ilk kez sporun en büyük organizasyonuna katılacağım. Artık bir buçuk ay kadar bir süremiz kaldı. Bu hedefime giderken benimle birlikte başka sporcu arkadaşlarıma da destek olma kararı alan Bitget'in bu etkinliğinde aranızda olmaktan çok mutluyum. Bir sporcu olmak, çok disiplinli bir şekilde antrenman yapmayı, buna uygun özel bir diyete ve yine başarıya giden yola giren biçimlenmiş bir hayat yaşamayı gerektiriyor ancak bu yolda yalnız olmak çok zordur. Maddi ve manevi destek, özellikle büyük başarılara koşan sporcular için çok önemli. Bana ve bu yolda yürüyen iki kadın sporcu arkadaşlarıma verdiği destek için Bitget'e çok teşekkür ederim. Türkiye’de her geçen gün iddiasını arttıran Bitget bizim de daha iddialı olmamızı istiyor. Ben her zaman altın madalya almak için ringe çıkıyorum ve ülkeme bu başarıyı gururla taşımak için çabalıyorum. Ülkemize en büyük başarıları getireceğime inanıyorum. Uzun süredir devam eden çalışmalarımda bana eşlik eden yanımda olan tüm hocalarıma, aileme ve bu yolda bana destek veren Bitget’e çok teşekkür ederim.” dedi.