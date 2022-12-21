BitMEX’ten 4 yeni listeleme

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından BitMEX; ADA, DOT ve XTZ ile vadeli FLR sözleşmesi olmak üzere 4 yeni coin’i listeledi. Borsa listelemelerle beraber aynı zamanda ADA, DOT ve XTZ’nin blok zincir ağları olan Cardano, Polkadot ve Tezos’u da desteklediğini açıkladı.

Kullanıcılarına sunduğu ürün ve hizmetleri geliştirmek için çalışmalarını sürdüren BitMEX’in gerçekleştirdiği listelemeler çeşitli imkanları da beraberinde getiriyor. Yeni güncellemelerle birlikte kullanıcılar USDC ve USDT’lerini ADA, DOT ve XTZ coin’lerine dönüştürebiliyor ve BitMEX cüzdanları aracılığıyla bu coin’lerde yatırma çekme işlemleri gerçekleştirebiliyor.

Borsanın 4 yeni kripto parayı desteklemesi aynı zamanda kullanıcıların daha geniş bir kripto para birimi yelpazesini hızlı ve kolay bir şekilde Tether, Ether veya Bitcoin'e dönüştürebileceği anlamına geliyor. Öte yandan yeni listelemeler XBT (Bitcoin), ETH (Ethereum) veya USDT (Tether) marjinli kripto türevlerinin ticaretine odaklanmak ve spot ticaret çiftlerine erişmek için zaman kazandırıyor.

ADA, DOT, XTZ ve FLR

ADA, kripto para birimi alanındaki en hızlı büyüyen projelerden biri olan Cardano blok zincirinin yerel token’ı olarak işlem görüyor. Coin, dünya çapında eşler arası transferler yapmak için kullanılıyor.

BitMEX’in listelediği coin’lerden DOT ise çok zincirli bir protokol olan Polkadot'un yerel token’ı olarak piyasalardaki varlığını sürdürüyor. Coin, herhangi bir veri veya varlık türünün zincirler arası aktarımını kolaylaştırırken blok zincirlerinin de birbirleriyle birlikte çalışmasına izin veriyor.

Tezos blok zincirinin yerel token’ı XTZ de BitMEX kullanıcılarının hizmetine açılan coin’ler arasında yer alıyor. Tezos, Ethereum'a benzer şekilde akıllı sözleşmelere dayalıdır, ancak hard fork tehlikesi olmadan zamanla gelişerek ve gelişerek daha gelişmiş olmayı amaçlıyor.

Flare ağının yerel varlığı FLR, turing-complete akıllı sözleşmelerini desteklemeyen blokzincirlerde yayınlanan kripto varlıklarına akıllı sözleşme işlevselliği getirmeyi amaçlıyor. Henüz başka bir platformda listelenmeyen token, BitMEX kullanıcılarına muhtemelen Ocak 2023'te gerçekleşecek olan IEO of Flare'e katılma imkanı sunuyor.