Bitpanda Türkiye pazarına girdi

03 Eylül 2020

Online yatırım platformu Bitpanda, Türkiye pazarına giriş yaptı. İspanya ve Fransa’dan sonra Türkiye bu yıl içinde Bitpanda’nın hizmet vermeye başladığı üçüncü ülke oldu.

Bitpanda Türkiye ve MENA Bölgesi Yönetici Direktörü Elbruz Yılmaz, Bitpanda’nın Türkiye piyasına giriş süreci ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bitpanda, üyelerine, hızlı ve güvenli işlem yapmayı sağlayan, kullanımı kolay bir platform sunuyor. Bu nedenle Bitpanda'nın Türkiye’deki kullanıcılardan büyük ilgi görmesi kesinlikle tesadüf değil. En başından beri hukuki düzenlemelere eksiksiz uyum sağlarken müşteri hizmet taleplerini yönetmek için gerekli tüm hazırlıkları yaptık. Bitpanda'nın çalışmalarının başında yer aldığım için çok mutluyum. Ortaklarımızla birlikte Türkiye ve MENA bölgesindeki müşterilerimize dünya standartlarında hizmet sunmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

Yılmaz: Hedef lider yatırım platformu olmak

Türkiye’yi, “Dijital varlıklara yönelik güçlü talebin olduğu, ilginin hızla arttığı, yenilikçi ve girişimci bir ülke” olarak tanımlayan Elbruz Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye bu sektörde öncü pazarlardan biri. Bu da en son finansal teknolojilerin geliştirilmesi açısından ülkeyi benzersiz bir konuma getiriyor. Bitpanda, Türkiye’deki müşteriler için çok büyük bir değer yaratacak. Teknolojimiz ve online platformumuzla bunu mümkün kılmaya yardımcı olacağımdan dolayı heyecanlıyım. Bitpanda’nın büyümesinde bir sonraki aşama için hedefimiz, yeni pazarlara yayılarak, hisse senedi ve ETF gibi yeni ürünler sunarak ve yatırım platformumuzu tüm pazarlarda tüm müşterilerle buluşturarak Avrupa’nın öncü yatırım platformu olmak” dedi.

Demuth: Bitpanda’nın Türkiye’de tanınması için önemli bir adım

Bitpanda’nın Türkiye planları ve Elbruz Yılmaz’ın atamasıyla ilgili açıklama yapan Bitpanda Eş CEO’su EricDemuth ise, “Elbruz Yılmaz’ın deneyiminin ve sahip olduğu yeteneklerin Türkiye’deki faaliyetlerimizi düzenlememizde ne denli değerli olduğunu biliyoruz. Bitpanda mükemmel kullanıcı deneyimiyle mevzuatlara uyumlu bir çerçeve içinde güvenli ve şeffaf bir yatırım platformu sunmaya büyük önem veriyor. Türkiye önemli bir pazarı temsil ediyor ve Elbruz Yılmaz’ın Bitpanda yönetimine atanması markamızın Türkiye ve bölgede tanınmasına yönelik atılan önemli bir adım” dedi.