Bitpanda, uzaktan çalışmaya dayalı Ar-Ge merkezi kuruyor

Dijital yatırım platformu Bitpanda, blokzincir araştırma ve geliştirme merkezi (Blockchain Research & Development Hub’ı) kuracağını duyurdu.

Yeni kurulacak Blockchain Research & Development Hub'ın geleceğin teknolojilerini daha da ileriye taşıyacak işler yapmak isteyen üst düzey uzman ve mühendislere ev sahipliği yapması bekleniyor.

Gelecek iki yılda projeye 10 milyon euro yatırım yapacak olan Bitpanda, 2021 yılının sonuna kadar tamamen uzaktan çalışacak 30 yazılımcıyı şirket bünyesine katacak. Ar-Ge merkezi, yeni nesil bir yatırım platformu kurmaya yoğunlaşacak.

"Türkiye'de blockchain'e olan ilgi düzeyinin farkındayız"

Bitpanda Türkiye ve MENA Bölgesi Yönetici Direktörü Elbruz Yılmaz, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Bitpanda olarak, blockchain iş ortakları ve mühendisleri ekosisteminin toplu bilgi birikiminden faydalanan işbirliğine dayalı inovasyonun, blockchain ve kripto para sektörlerinin amaçlarını gerçekleştirmesini ve daha harika bir gelecek kurmasını sağlayabileceğini düşünüyoruz. Bitpanda Blockchain Research and Development Hub, sektörümüzde inovasyonu destekleme çalışmalarımızın sıradaki adımını oluşturuyor. Blockchain çok kısa sürede hızlı bir gelişim gösterdi. Dijital kabiliyetlerin daha yüksek bir tempoda geliştirilmesi, bu alanda faaliyet gösteren her şirketin en büyük önceliği. Türkiye'nin büyük ve kaliteli mühendislik yetenek havuzunun ve Türkiye'de blockchain'e olan ilgi düzeyinin farkındayız. Tamamen uzaktan çalışacak Ar-Ge merkezimizin Türk mühendisler için cazip bir yer olacağına inancımız tam ve bu merkezle Türkiye'de giderek büyüyen iş ortağı, geliştirici ve mühendis ekosistemimize destek sağlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz."