Biyoendüstriyel çözümler ile dünyada atılama geçti

Mehmet Hanifi GÜLEL

Adana’da yarım asırdır faaliyet gösteren şirket, tarım, gıda ve bi­yoendüstri alanlarında sunduğu katma değerli çözümlerini Wor­ldFood İstanbul fuarında tanıt­tı. Yenilenen üretim yatırımları ve güçlü ihracat ağlarına değinen Sunar Yatırım Başkanı Mustafa Nuri Çomu, bitkinin gücünü ile­ri teknolojiyle birleştirdiklerini söyledi.

100’ün üzerinde ülkeye ihracat

Tarım, gıda ve biyoendüstri alanlarındaki güçlerini ileri tek­noloji ve biyoteknolojiyle birleşti­rerek gıda, sağlık, hayvan besleme ve endüstriyel uygulamalara yöne­lik çözümler sunan entegre bir bi­yoendüstri şirketi olduklarına dik­kat çeken Çomu, 6 kıtada 100’ün üzerinde ülkeye ihracat yaptıkla­rını söyledi. Bünyesindeki şirket­lere değinen Çomu, bitkisel yağ, ni­şasta ve türevleri, un ve yem gibi geleneksel üretim alanlarının ya­nı sıra modifiye nişastalar, uygula­maya özel un çeşitleri, fonksiyonel yağ çözümler, polioller ve biyop­lastiklerden oluşan ürün gamıy­la sektöre yenilikler sunduklarını ifade etti.

Yeni dönemde şirket olarak bü­yüme yatırımlarına da hız kazan­dırdıklarını aktaran Çomu, “Yakın zamanda Sunar Un fabrikamızı baştan sona yenilenerek modern üretim altyapısına kavuşturduk. Bu yatırımla birlikte şirket, un ve unlu mamuller pazarında kalite ve verimliliğimizi artırmayı hedefli­yoruz. Portföyümüze başta bakla­valık olmak üzere birçok yeni ürü­nü ekledik. Yağ tarafında Türki­ye’de hem mısır yağı hem ayçiçek yağı üreten tek firma olarak öne çı­kıyoruz” açıklamasında bulundu.