Biyoendüstriyel çözümler ile dünyada atılama geçti
Türkiye’nin yerli sermayeli önde gelen biyoendüstri şir¬ketlerinden Sunar Yatırım, yeni dönemde ürün çeşitliliği ve ya¬tırımlarla büyümesine hız verdi.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Adana’da yarım asırdır faaliyet gösteren şirket, tarım, gıda ve biyoendüstri alanlarında sunduğu katma değerli çözümlerini WorldFood İstanbul fuarında tanıttı. Yenilenen üretim yatırımları ve güçlü ihracat ağlarına değinen Sunar Yatırım Başkanı Mustafa Nuri Çomu, bitkinin gücünü ileri teknolojiyle birleştirdiklerini söyledi.
100’ün üzerinde ülkeye ihracat
Tarım, gıda ve biyoendüstri alanlarındaki güçlerini ileri teknoloji ve biyoteknolojiyle birleştirerek gıda, sağlık, hayvan besleme ve endüstriyel uygulamalara yönelik çözümler sunan entegre bir biyoendüstri şirketi olduklarına dikkat çeken Çomu, 6 kıtada 100’ün üzerinde ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi. Bünyesindeki şirketlere değinen Çomu, bitkisel yağ, nişasta ve türevleri, un ve yem gibi geleneksel üretim alanlarının yanı sıra modifiye nişastalar, uygulamaya özel un çeşitleri, fonksiyonel yağ çözümler, polioller ve biyoplastiklerden oluşan ürün gamıyla sektöre yenilikler sunduklarını ifade etti.
Yeni dönemde şirket olarak büyüme yatırımlarına da hız kazandırdıklarını aktaran Çomu, “Yakın zamanda Sunar Un fabrikamızı baştan sona yenilenerek modern üretim altyapısına kavuşturduk. Bu yatırımla birlikte şirket, un ve unlu mamuller pazarında kalite ve verimliliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Portföyümüze başta baklavalık olmak üzere birçok yeni ürünü ekledik. Yağ tarafında Türkiye’de hem mısır yağı hem ayçiçek yağı üreten tek firma olarak öne çıkıyoruz” açıklamasında bulundu.