Biyoteknoloji devi Tezkim’in odağında inovasyon odaklı büyüme bulunuyor

Çukurova’nın bereket­li topraklarının mah­sullerini yüksek kat­ma değerli sanayi ürünle­rine dönüştüren Tezcanlar Yatırım’ın iştiraklerinden Tezkim Tarımsal Kimya Sa­nayi, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye’nin İkinci 500 Sana­yi Kuruluşu 2023 Araştırma­sı’nda 184’üncü sırada yer al­dı.

İnovasyon odaklı bakış açı­sıyla mısırdan biyoetanol ve “NeoCitrus” markasıyla sitrik asit ile türev ürünleri dünya pazarlarında değere dönüş­türen Tezkim, İSO İkinci 500 listesinde 2 milyar 67 milyon TL üretimden net satış per­formansıyla Adana’nın guru­ru oldu.

“Türkiye’de üretilmeyen stratejik ürünleri üretiyor ithalatı ikame ediyoruz”

Tezkim Tarımsal Kimya Sanayi Genel Müdürü Ufuk Tezcan, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) yıllık 120 bin metre­küp biyoetanol ve yıllık 54 bin ton sitrik asit üretim kapasi­tesine sahip tesislerde biyo­teknoloji ağırlıklı proseslerle Türkiye’de üretilmeyen stra­tejik ürünleri üreterek ülke ekonomisine güç verdikleri­ni belirtti.

Katma değeri yüksek bi­yokimyasallar üreterek Tür­kiye’nin dışa bağımlılığının azalmasına yardımcı olma misyonuyla ilerlediklerini kaydeden Ufuk Tezcan, “Ana ürün olarak mısır taneleri­nin fermantasyonu ve damıt­ma yoluyla biyoetanol üre­tiyoruz. Bu ürün, benzinin oktanını artıran ve yüksek performans sağlayan katkı maddesidir. Elde ettiğimiz bi­yoetanol ile akaryakıt tüketi­minde karbondioksit ve sera gazı salımının düşmesine, bu sonuçla dünyada karbon ayak izinin azalmasına katkı sağlı­yoruz” dedi.

Biyoetanolün alt ürünü ola­rak biyo D-etanol ve biyoE­NA ile biyoFARMA üretimi de gerçekleştirdiklerini di­le getiren Ufuk Tezcan, şöy­le devam etti: “Biyoetanol içindeki tat ve kokuya neden olan safsızlıkların uzaklaş­tırılması sonucu elde ettiği­miz bir endüstriyel kimyasal olan biyo D-etanol mürekkep hammaddesi olarak, baskı ve ambalaj sektöründe solvent olarak, cam suyu ve antifriz üretimlerinde hammadde olarak kullanılıyor.

BiyoE­NA ise kişisel bakım ürünle­ri, temizlik kimyasalları, de­zenfektan, kolonya ve sirke üretiminde temel bir bileşen olarak değerlendiriliyor. Bi­yoFARMA ise ilaçların yanı sıra anestezikler, kozmetikler ve kişisel hijyen ürünlerinin üretiminde kullanılıyor.”

Tezkim’in Türkiye’de uzun yıllar sonra bir ilk olarak sitrik asit üreten sanayi kuruluşu olduğunun altını çizen Ufuk Tezcan, halk dilinde “limon tuzu” diye bilinen çok yönlü kimyasal bileşiğin yaygın şe­kilde gıda ve içecek sanayi, te­mizlik ürünleri, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, ilaç ve eczacılık ürünleri, metal te­mizliği ve pas önleyici ürün­leri, boya ve vernik sanayi ile bitki besinleri ve gübrelerde değerlendirildiğini söyledi. Yaklaşık 50 milyon euro yatı­rımla kurdukları sitrik asit te­sisi ile Türkiye’nin bu ürün­deki ithalatını ikame ettikle­rini vurgulayan Ufuk Tezcan, Avrupa, ABD, Brezilya ve Hin­distan başta olmak üzere bir­çok ülkeye ihracat gerçekleş­tirdiklerini belirtti.

“İhracatı artıracağız"

Global pazarda sitrik asit talebinin büyük kısmının Çin ve Amerika’da bulunan üre­ticiler tarafından karşılan­dığını anlatan Ufuk Tezcan, Türkiye’de ise yıllık 55 bin ton sitrik asit ithal edildiğini kaydetti. Türkiye’nin ithala­tına deva olmak için yıllık 54 bin ton kapasiteli tesislerin­de, 2020 yılından üretimi baş­ladıklarının altını çizen Tez­can, şu değerlendirmeyi yaptı: “Monohidrat, anhidrat ve sıvı olmak üzere üç tip sitrik asit üretiyoruz.

2021 yılından iti­baren bu üründe ülkemizin it­halatını 29 bin tona kadar ge­riledi. Yıllık 70 milyon dolar civarında ithalatı ikame edi­yoruz. Geçen yıl yaklaşık 20 milyon dolar olan ihracatımı­zı bu yılın sonunda 30 milyon dolara yükseltmeyi hedefli­yoruz. İthalatın önünü tama­men kesmek adına kapasite artırma yatırımlarına giriştik. 54 bin ton olan kapasitemizi 100 bin tona çıkarmak için ça­lışmalarımızı sürdürüyoruz.”