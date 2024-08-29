Biyoteknoloji devi Tezkim’in odağında inovasyon odaklı büyüme bulunuyor
İnovasyon odaklı büyüme stratejisiyle Türkiye’nin biyoteknoloji devi olan Tezkim, mısırdan biyoetanol ve “NeoCitrus” markasıyla sitrik asit ile türev ürünleri global pazara sunuyor. Firma, Türkiye’nin İkinci 500 Sanayi Kuruluşu 2023 Araştırması’nda ise 184’üncü sırada yer aldı.
Çukurova’nın bereketli topraklarının mahsullerini yüksek katma değerli sanayi ürünlerine dönüştüren Tezcanlar Yatırım’ın iştiraklerinden Tezkim Tarımsal Kimya Sanayi, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye’nin İkinci 500 Sanayi Kuruluşu 2023 Araştırması’nda 184’üncü sırada yer aldı.
İnovasyon odaklı bakış açısıyla mısırdan biyoetanol ve “NeoCitrus” markasıyla sitrik asit ile türev ürünleri dünya pazarlarında değere dönüştüren Tezkim, İSO İkinci 500 listesinde 2 milyar 67 milyon TL üretimden net satış performansıyla Adana’nın gururu oldu.
“Türkiye’de üretilmeyen stratejik ürünleri üretiyor ithalatı ikame ediyoruz”
Tezkim Tarımsal Kimya Sanayi Genel Müdürü Ufuk Tezcan, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) yıllık 120 bin metreküp biyoetanol ve yıllık 54 bin ton sitrik asit üretim kapasitesine sahip tesislerde biyoteknoloji ağırlıklı proseslerle Türkiye’de üretilmeyen stratejik ürünleri üreterek ülke ekonomisine güç verdiklerini belirtti.
Katma değeri yüksek biyokimyasallar üreterek Türkiye’nin dışa bağımlılığının azalmasına yardımcı olma misyonuyla ilerlediklerini kaydeden Ufuk Tezcan, “Ana ürün olarak mısır tanelerinin fermantasyonu ve damıtma yoluyla biyoetanol üretiyoruz. Bu ürün, benzinin oktanını artıran ve yüksek performans sağlayan katkı maddesidir. Elde ettiğimiz biyoetanol ile akaryakıt tüketiminde karbondioksit ve sera gazı salımının düşmesine, bu sonuçla dünyada karbon ayak izinin azalmasına katkı sağlıyoruz” dedi.
Biyoetanolün alt ürünü olarak biyo D-etanol ve biyoENA ile biyoFARMA üretimi de gerçekleştirdiklerini dile getiren Ufuk Tezcan, şöyle devam etti: “Biyoetanol içindeki tat ve kokuya neden olan safsızlıkların uzaklaştırılması sonucu elde ettiğimiz bir endüstriyel kimyasal olan biyo D-etanol mürekkep hammaddesi olarak, baskı ve ambalaj sektöründe solvent olarak, cam suyu ve antifriz üretimlerinde hammadde olarak kullanılıyor.
BiyoENA ise kişisel bakım ürünleri, temizlik kimyasalları, dezenfektan, kolonya ve sirke üretiminde temel bir bileşen olarak değerlendiriliyor. BiyoFARMA ise ilaçların yanı sıra anestezikler, kozmetikler ve kişisel hijyen ürünlerinin üretiminde kullanılıyor.”
Tezkim’in Türkiye’de uzun yıllar sonra bir ilk olarak sitrik asit üreten sanayi kuruluşu olduğunun altını çizen Ufuk Tezcan, halk dilinde “limon tuzu” diye bilinen çok yönlü kimyasal bileşiğin yaygın şekilde gıda ve içecek sanayi, temizlik ürünleri, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, ilaç ve eczacılık ürünleri, metal temizliği ve pas önleyici ürünleri, boya ve vernik sanayi ile bitki besinleri ve gübrelerde değerlendirildiğini söyledi. Yaklaşık 50 milyon euro yatırımla kurdukları sitrik asit tesisi ile Türkiye’nin bu üründeki ithalatını ikame ettiklerini vurgulayan Ufuk Tezcan, Avrupa, ABD, Brezilya ve Hindistan başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti.
“İhracatı artıracağız"
Global pazarda sitrik asit talebinin büyük kısmının Çin ve Amerika’da bulunan üreticiler tarafından karşılandığını anlatan Ufuk Tezcan, Türkiye’de ise yıllık 55 bin ton sitrik asit ithal edildiğini kaydetti. Türkiye’nin ithalatına deva olmak için yıllık 54 bin ton kapasiteli tesislerinde, 2020 yılından üretimi başladıklarının altını çizen Tezcan, şu değerlendirmeyi yaptı: “Monohidrat, anhidrat ve sıvı olmak üzere üç tip sitrik asit üretiyoruz.
2021 yılından itibaren bu üründe ülkemizin ithalatını 29 bin tona kadar geriledi. Yıllık 70 milyon dolar civarında ithalatı ikame ediyoruz. Geçen yıl yaklaşık 20 milyon dolar olan ihracatımızı bu yılın sonunda 30 milyon dolara yükseltmeyi hedefliyoruz. İthalatın önünü tamamen kesmek adına kapasite artırma yatırımlarına giriştik. 54 bin ton olan kapasitemizi 100 bin tona çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”