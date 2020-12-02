Bizim Toptan, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde

Türkiye’de 70 ilde 173 mağazasıyla hizmet veren Bizim Toptan Satış Mağazaları, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan 58 şirketten biri oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Bizim Toptan Mağazaları, 1 Ocak- 31 Aralık 2019 döneminde çevresel, sosyal, ekonomik ve yönetimsel konulardaki sürdürülebilir uygulamalarını ve performansını şeffaf bir şekilde paylaştığı 2019 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı.

Borsa İstanbul'un (BIST) belirlediği 'Endeks Seçim Kriterleri'ni başarıyla yerine getiren Bizim Toptan, kurumsal sürdürülebilirlik performansı üst düzeyde olan şirketlerin yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan 58 şirketten biri oldu.

Bizim Toptan’ın Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından belirlenen ve Yıldız Holding'in "Bu Dünya Bizim" sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda ivme kazanan çalışmalar; etkin enerji kullanımı, dijitalleşme, ürün güvenliği, çalışan memnuniyeti, marka ve itibar yönetimi, tedarik zinciri alanlarında yoğunlaştı. Bizim Toptan’ın Ülker, ŞOK Marketler ve Kerevitaş’ın ardından BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girmesiyle birlikte Yıldız Holding bünyesinde endekste yer alan şirket sayısı dörde yükseldi.

"Sürdürülebilir değer yaratmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bizim Toptan CEO’su Hüseyin Balcı, tüm paydaşları ve müşterileri için sürdürülebilir değer yaratmayı önemli bir sorumluluk olarak gördüklerini söyledi. 2019'un tüm iş süreçlerinde başarılı sonuçlar aldıkları ve stratejik hedeflere ulaştıkları bir yıl olduğunu belirten Balcı, "Operasyonlarımızı genişletirken aynı zamanda büyüme oranlarını, özel markalar ve Seç Market sayısını, dijital ticaret hacmini, Prosaf ile kurumsal müşteri sayısını artırdık ve aldığımız birçok ödülle başarımızı taçlandırdık. Temel sürdürülebilirlik gereklilikleri alanında yaptığımız çalışmalar neticesinde, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.